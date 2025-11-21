Koniec partii Sławomira Mentzena? Jest decyzja sądu
Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wykreśleniu Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych. Wniosek w tej sprawie skierowała Państwowa Komisja Wyborcza, a powodem było niezłożenie przez partię Sławomira Mentzena sprawozdania finansowego za 2024 roku.
Jak mówiła sędzia Joanna Korzeń, w trakcie ogłaszania postanowienia, jednym z podstawowych obowiązków każdej partii politycznej jest złożenie, do 31 marca każdego roku, sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych.
– W ocenie sądu nie budziło w niniejszej sprawie wątpliwości, że partia Nowa Nadzieja takiego sprawozdania nie złożyła. Z resztą do sądu nie wpłynęła odpowiedź na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej o wykreślenie wpisu partii z ewidencji partii politycznych – tłumaczyła sędzia.
Orzeczenie sądu nie jest prawomocne.
- Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o wykreśleniu partii Nowa Nadzieja z ewidencji partii politycznych jest nieprawomocne. Nie zgadzamy się z orzeczeniem i zamierzamy złożyć odwołanie od tej decyzji - stwierdził w rozmowie z polsatnews.pl sekretarz ugrupowania Bartosz Bocheńczak.
Nowa Nadzieja wykreślona z rejestru partii politycznych
Sprawa, która skierowana została do sądu przez PKW, dotyczy sprawozdania finansowego Nowej Nadziei za 2024 rok. W czerwcu wiceprezes ugrupowania Bartłomiej Pejo przekonywał, że dokument został złożony w terminie, a problemem jest "interpretacja PKW".
Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej twierdzili jednak, że partia nie złożyła sprawozdania przed upływem terminu, w tym przypadku 31 marca.
Tomasz Gąsiorowski z Krajowego Biura Wyborczego w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że Nowa Nadzieja "do dnia dzisiejszego" nie złożyła dokumentacji finansowej za ubiegły rok.
Nowa Nadzieja nie jest jedyną partią, która dziś została wykreślona z rejestru. Sąd podobne orzeczenie wydał wobec: Organizacji Narodu Polskiego - Liga Polska, Porozumienia Samorządowego, OK Polska, KORWiN i Zdrowa Polska.
