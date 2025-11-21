Koniec partii Sławomira Mentzena? Jest decyzja sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o wykreśleniu Nowej Nadziei z ewidencji partii politycznych. Wniosek w tej sprawie skierowała Państwowa Komisja Wyborcza, a powodem było niezłożenie przez partię Sławomira Mentzena sprawozdania finansowego za 2024 roku.

Sędzia Joanna Korzeń ogłasza postanowienie dotyczące sprawozdania finansowego partii

Jak mówiła sędzia Joanna Korzeń, w trakcie ogłaszania postanowienia, jednym z podstawowych obowiązków każdej partii politycznej jest złożenie, do 31 marca każdego roku, sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych.

 

– W ocenie sądu nie budziło w niniejszej sprawie wątpliwości, że partia Nowa Nadzieja takiego sprawozdania nie złożyła. Z resztą do sądu nie wpłynęła odpowiedź na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej o wykreślenie wpisu partii z ewidencji partii politycznych – tłumaczyła sędzia.

 

ZOBACZ: Burza po słowach Mentzena w Polsat News. Posłowie PiS stają w obronie Kaczyńskiego

 

Orzeczenie sądu nie jest prawomocne.

 

- Dzisiejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o wykreśleniu partii Nowa Nadzieja z ewidencji partii politycznych jest nieprawomocne. Nie zgadzamy się z orzeczeniem i zamierzamy złożyć odwołanie od tej decyzji - stwierdził w rozmowie z polsatnews.pl sekretarz ugrupowania Bartosz Bocheńczak.

Nowa Nadzieja wykreślona z rejestru partii politycznych

Sprawa, która skierowana została do sądu przez PKW, dotyczy sprawozdania finansowego Nowej Nadziei za 2024 rok. W czerwcu wiceprezes ugrupowania Bartłomiej Pejo przekonywał, że dokument został złożony w terminie, a problemem jest "interpretacja PKW".

 

Przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej twierdzili jednak, że partia nie złożyła sprawozdania przed upływem terminu, w tym przypadku 31 marca.

 

ZOBACZ: PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Konfederacji. Partia straci subwencję

 

Tomasz Gąsiorowski z Krajowego Biura Wyborczego w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że Nowa Nadzieja "do dnia dzisiejszego" nie złożyła dokumentacji finansowej za ubiegły rok.

 

Nowa Nadzieja nie jest jedyną partią, która dziś została wykreślona z rejestru. Sąd podobne orzeczenie wydał wobec: Organizacji Narodu Polskiego - Liga Polska, Porozumienia Samorządowego, OK Polska, KORWiN i Zdrowa Polska.

 

