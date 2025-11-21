KO umacnia się kosztem koalicjantów. Najnowszy sondaż

Według sondażu IBRiS dla Onetu, gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w ostatnią niedzielę, Koalicja Obywatelska (KO) mogłaby liczyć na 31,5 proc. poparcia (o 1 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim pomiarem). Głos na Prawo i Sprawiedliwość (PiS) deklaruje 27,6 proc. uczestników sondażu (wzrost o 0,3 pkt proc.).

Na trzecim miejscu umacnia się Konfederacja z wynikiem 14,1 proc. (bez zmian). Konfederacja Korony Polskiej plasuje się na czwartej pozycji z poparciem 7,3 proc. (+1,2 pkt proc.). Lewica spada na piąte miejsce z 7 proc. (-0,1 pkt proc.) i jest ostatnią partią, której sondaż daje miejsca w Sejmie.

Najnowszy sondaż parlamentarny. KO umacnia prowadzenie

Poniżej progu wyborczego znajduje się Polskie Stronnictwo Ludowe z 3,9 proc. (-0,7 pkt proc.), Partia Razem z 3,6 proc. (+0,7 pkt proc.), a także Polska 2050 z 0,7 proc. (-0,9 pkt proc.).

Odsetek osób, które odpowiadają "nie wiem/trudno powiedzieć" wynosi 4,3 proc., co oznacza mniej o 1,3 pkt proc. niż w poprzednim sondażu.

ZOBACZ: Pięć partii w Sejmie, zyskuje KO. Nowy sondaż parlamentarny

Udział w wyborach rozważałoby nawet 59,3 proc. ankietowanych. O oddaniu głosu "zdecydowanie tak" mówiło 45,7 proc. ankietowanych, a "raczej tak" 13,6 proc. Wariant "raczej nie" wybrało 19,8 proc. badanych, a "zdecydowanie nie" kolejne 14,2 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 3 proc. osób.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 14-15 listopada 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

