Katastrofa na pokazie w Dubaju. Pilot nie przeżył, wstrząsające nagrania

"IAF głęboko ubolewa nad śmiercią ofiar i solidaryzuje się z pogrążoną w żałobie rodziną w tym trudnym czasie" - przekazało indyjskie lotnictwo wojskowe. Do katastrofy doszło podczas pokazu lotniczego w Dubaju około godziny 9.30 czasu polskiego.

"Pilot wydawał się stracić kontrolę, zanurkował prosto w kierunku ziemi i rozbił się na terenie lotniska" - podała agencja Associated Press.

Dubai Air Show to największy coroczny pokaz lotniczy na Półwyspie Arabskim. Piątek był ostatnim dniem imprezy na lotnisku Al Maktoum.

Katastrofa podczas Dubai Air Show. Pilot indyjskiego myśliwca HAL Tejas nie żyje

Na nagraniach, na których uchwycona została katastrofa widać potężne uderzenie w płytę lotniska i kłęby czarnego dymu unoszące się nad miejscem katastrofy. Włączone zostały syreny alarmowe, a na miejsce ruszyły służby, które jak dotąd nie opublikowały w sprawie tragedii nowych komunikatów.

HAL Tejas, który rozbił się podczas pokazu, to konstrukcja indyjska. Samolot został skonstruowany jako lekki wielozadaniowy samolot myśliwski. Do służby został wprowadzony w 2011 r. by zastąpić samoloty MIG-21. Do dziś jest to jedyny samolot myśliwski indyjskiej produkcji będący częścią tamtejszych sił powietrznych.

