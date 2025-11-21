Michael Randrianirina, tymczasowy prezydent Madagaskaru, który objął władzę w zeszłym miesiącu, zaprezentował imponujący 300-kilogramowy kamień szlachetny, odnaleziony - jak twierdzi - w pałacu prezydenckim. O znalezisku poinformowała agencja Reuters.

Ciemny głaz, poprzecinany migoczącymi zielonymi kryształami, pokazano we wtorek wieczorem w Pałacu Stanowym Ambohitsorohitra w Antananarywie. Według wstępnych ocen to tzw. szmaragd w skale macierzystej - rzadko spotykana forma minerału, która jak podkreślają władze, może mieć ogromną wartość kolekcjonerską.

Nowe władze weszły do siedziby prezydenta. "Odkryliśmy niesamowity skarb"

Na nagraniu opublikowanym przez Reutersa pułkownik Randrianirina podkreślił znaczenie odkrycia minerału. - To dobro narodowe - powiedział, dodając, że ewentualna sprzedaż mogłaby zasilić budżet państwa, a procedury w tej sprawie zostaną przedstawione z pełną przejrzystością.

Wciąż nie wiadomo, w jakich okolicznościach kamień trafił do pałacu prezydenckiego. - Po przybyciu odkryliśmy ten niesamowity skarb narodowy. Nie wiemy, dlaczego został tu przyniesiony - przyznał.

Minister do spraw górnictwa Carl Andriamparany określił znalezisko mianem "kolekcjonerskiego marzenia". Jak zauważył, w dokumentach państwowych nie ma żadnych wzmianek o podobnym okazałym kamieniu odnalezionym na Madagaskarze.

Rząd podkreśla, że ewentualne zyski ze sprzedaży trafią bezpośrednio do skarbu państwa, a sam gigantyczny szmaragd wciąż czeka na szczegółową ekspertyzę, która pozwoli określić jego faktyczną wartość rynkową.

Przewrót polityczny na Madagaskarze. Nowe władze zapowiadają walkę z korupcją

Od końca września Madagaskar pogrążył się w fali masowych protestów, wywołanych chronicznymi brakami w dostępie do prądu i wody oraz rosnącym niezadowoleniem społecznym. Demonstracje były prowadzone w dużej mierze przez młodych ludzi - ruch sam siebie nazwał "Gen Z Madagascar".

W październiku elitarna jednostka wojskowa CAPSAT, dowodzona przez pułkownika Michaela Randrianirina, ogłosiła przejęcie władzy. Wcześniej parlament podjął uchwałę o impeachmentu prezydenta Andry'ego Rajoelinę, który według relacji uciekł z kraju.

Randrianirina został zaprzysiężony 17 października na tymczasowego prezydenta przed Najwyższym Trybunałem Konstytucyjnym. Pod jego kierownictwem powstała Rada Prezydencka ds. Refundacji Republiki Madagaskaru - przejściowy rząd złożony głównie z wojskowych, choć z obietnicą włączenia cywilów.

Nowe władze zapowiadają, że będą rządzić maksymalnie przez dwa lata, po czym mają być zorganizowane wybory. W przemówieniu inauguracyjnym Randrianirina obiecał "odbudowę narodu", reformy konstytucyjne oraz walkę z korupcją.

