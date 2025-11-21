Do niebezpiecznego incydentu doszło w Norwegii, gdzie piloci jednego z samolotów tuż przed lądowaniem w Tromsø otrzymali ostrzeżenie o dronach znajdujących się w niebezpiecznej odległości od pasa startowego. Jak poinformowała norweska rozgłośnia telewizyjno-radiowa NRK, wszystkie starty oraz lądowania zostały tymczasowo wstrzymane.

ZOBACZ: Paraliż lotniska w Los Angeles. Wstrzymano wszystkie loty

- Mieliśmy bardzo wiele samolotów na ziemi, które miały wystartować. Dodatkowo mieliśmy ten samolot (linii lotniczych - red.) SAS, który zmierzał do lądowania - powiedział NRK szef lotniska, Ivar Helsing Schrøen, tłumacząc, że maszyna musiała oczekiwać w powietrzu na pozwolenie na lądowanie.

Incydent dronowy w Norwegii. Piloci dostali ostrzeżenie tuż przed lądowaniem

Ostatecznie samolot bezpiecznie wylądował tuż po godz. 12, z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Ustalenia NRK wskazują na to, że bezzałogowce miały zostać wysłane, a następnie sterowane z łodzi, zakotwiczonej w zatoce nieopodal portu lotniczego. Służby zaobserwowały ją poprzez specjalny system detekcji.

ZOBACZ: Paraliż lotniska w Oslo. Zatrzymano dwóch obcokrajowców

Policja zatrzymała załogę jednostki, z której wystartowały drony. Jej członkom grożą mandaty w wysokości 12 tys. koron (około 4,5 tys. złotych).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni