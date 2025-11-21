- Dla każdego polskiego polityka, który nie jest zdrajcą, mam pięć prostych przykazań - zaznaczył Tusk podczas wystąpienia w parlamencie.

Po pierwsze zwrócił uwagę na dezinformację. - Nie powtarzaj kłamstw rosyjskiej propagandy - podkreślił. Posłowie opozycji regularnie reagowali na wystąpienie premiera okrzykami. W tym momencie Antoni Macierewicz z PiS krzyknął, by szef rządu "nie powtarzał kłamstw o Smoleńsku".

- Drugie, nie podważaj zaufania do polskiego wojska i polskich służb. I nie przeszkadzaj im w działaniu - mówił dalej Donald Tusk.

Premier Donald Tusk w Sejmie. Mówił o "współczesnym liberum veto"

- Trzecie, nie osłabiaj państwa i jego spójności sabotażem legislacyjnym, współczesnym liberum veto. Rosja zawsze lubiła polskie liberum veto. Czwarte, nie podważaj jedności europejskiej. Bądź za silnym Zachodem, nie za Rosją - kontynuował premier.

- Piąte, stój po stronie Ukrainy w jej wojnie z Rosją, bez żadnego "ale". Każde takie "ale" działa na rzecz Rosji, a więc przeciw naszemu bezpieczeństwu - zaznaczył szef rządu.

Tusk wskazał, że działania na rzecz Rosji są przeciw polskiemu bezpieczeństwu. - Pamiętaj, w czasie wojny nie ma żadnego "ale". Albo jesteś za Polską, albo przeciw niej. W kwestii narodowego bezpieczeństwa wobec rosyjskiego zagrożenia albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale. Proście nie mogę, mam nadzieję, że wreszcie dotarło - zwrócił się do posłów.

