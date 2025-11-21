Zamiast kurować się na L4, idą do pracy. Raport obnaża realia

Raport "Łączy nas zdrowie 2025" ujawnia, że znaczna część badanych w ostatnim roku nie korzystała ze zwolnienia lekarskiego mimo choroby, a wielu przyznało się do wykonywania obowiązków służbowych podczas L4. To nie jest już tylko kwestia statystyki, ale wyraźny sygnał, że w polskiej kulturze pracy dostępność pracownika jest znacząca.

Jak chorują polscy pracownicy?

Enel-med podaje w swoim raporcie, że 60 proc. respondentów nie skorzystało z L4 mimo choroby, a 34 proc. wykonywało pracę na formalnym zwolnieniu (rok wcześniej było to 29 proc.). Narasta problem prezenteizmu, czyli nieefektywnej obecności w pracy (np. przychodzenie do biura czy zakładu pomimo choroby lub złego samopoczucia).

ZUS potwierdza z kolei w raporcie "Absencja chorobowa w 2024 r.", że w minionym roku zarejestrowano 27,4 mln zaświadczeń i 290 mln dni absencji, a przeciętna długość zaświadczenia z tytułu choroby własnej to około 10-11 dni. Co ciekawe, w pierwszym półroczu 2025 roku instytucja wstrzymała wypłatę aż 14,8 tys. zasiłków na kwotę przekraczającą 22,2 mln zł.

Porównanie tych dwóch analiz pokazuje rozbieżność - oficjalne rejestry mierzą dni formalnego zwolnienia lekarskiego, ale ankiety ujawniają praktyki, które nie są brane pod uwagę, czyli że pracownicy chorują i pracują.

Dlaczego pracownicy rezygnują z L4 lub pracują na L4?

Badanie wskazuje konkretne przyczyny wykonywania obowiązków służbowych pomimo choroby:

dla 27 proc. respondentów jest to nadmiar obowiązków

dla 21 proc. problemem jest brak zastępstwa

dla 12 proc. wyzwaniem jest obawa, że L4 nie jest mile widziane u pracodawcy

dla 9 proc. najgorszy jest lęk przed utratą zatrudnienia

Powyższe dane wskazują, ze pracownicy czują presję, która przeważa nad troską o zdrowie. Zjawisko jest szczególnie wyraźne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Tam częściej brakuje zastępstw i elastycznych procedur, co rodzi w pracownikach chęć podjęcia pracy mimo niedyspozycji zdrowotnej.

