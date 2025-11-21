14-latek przeszedł operację w szpitalu, a jego stan jest określany jako stabilny - poinformowała PAP rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.

Pokrzywdzony został ugodzony nożem kilka razy w sklepowej przebieralni w galerii handlowej przy ul. Jagiellońskiej. Miał rany w okolicach klatki piersiowej, rąk i szyi. Sprawca został zatrzymany.

- Wykonywane są czynności związane z oględzinami, zabezpieczeniem śladów, analizą zapisów monitoringu, przesłuchaniem istotnych świadków. Była osoba, która widziała część tego zdarzenia - powiedziała Agnieszka Adamska-Okońska.

Prokuratura dodaje, że śledztwo prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa. Przekazała, że mężczyźni weszli do galerii handlowej razem. - Analizowane są zapisy z telefonu komórkowego podejrzanego - podkreśliła rzeczniczka.

Do wykonania jest kilka czynności, więc wcześniej planowane na piątek czynności z podejrzanym mogą zostać przeniesione na sobotę. Śledczy czekają m.in. na wstępną opinię biegłego w zakresie skutków zdrowotnych odniesionych przez 14-latka obrażeń.

- Motyw działania jest ustalany. Mamy nadzieję, że rąbka tajemnicy uchyli nam wgląd w telefon - dodała.

Sprawcę ujęli ochroniarze sklepu

Zatrzymany 21-latek był trzeźwy. Podejrzewanemu o usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie.

- Personel sklepu i ochroniarze przekazali funkcjonariuszom policji, że w jednej z kabin przebieralni nastolatek został zaatakowany nożem - powiedziała rzecznik prasowa bydgoskiej policji nadkom. Lidia Kowalska. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Ochroniarze ze sklepu ujęli 21-latka, którego przekazano policji.

jk/ml / polsatnews.pl / PAP