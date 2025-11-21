7-letnia Polka zginęła w rosyjskim ostrzale. Nie żyje też jej matka
"W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski - Amelia" - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. W ataku przeprowadzonym przez rosyjskie wojsko zmarła także matka dziewczynki.
O śmierci 7-letniej Polki, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poinformował w specjalnym wpisie w mediach społecznościowych.
"W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelka. Zginęła w nocy ze swoją mamą" - napisał.
Maciej Wewiór zapewnił także, że polscy dyplomaci pozostają w kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego.
Do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na Tarnopol doszło w środę rano. Armia Władimira Putina użyła do tego ponad 470 dronów i prawie 50 rakiet. W Tarnopolu trafione zostały dwa bloki mieszkalne.
Jak przekazało w piątek ukraińskie MSW, liczba zabitych w rosyjskim ataku wzrosła do 31. Ranne zostały zaś 94 osoby. Kilkanaście osób jest wciąż uznanych za zaginionych.
Oprócz 7-letniej Amelki, ratownicy wydobyli z gruzów ciało jeszcze jednego dziecka, przekazał resort. Nocne ostrzały były wymierzone również m.in. w obwody lwowski i iwano-frankowski.
