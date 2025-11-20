Wyniki losowania Lotto



Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:



27, 44, 22, 20, 9, 19

W grze Lotto typuje się 6 liczb z 49 możliwych, a cena jednego zakładu wynosi 3 zł za zakład. Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi aż osiem milionów złotych. Następne losowanie Lotto odbędzie się w sobotę, 22 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było trzydzieści sześć milionów złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:



31, 12, 2, 1, 38, 16

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb – gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3zł) i dopłacić 1zł. W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi milion złotych, ostatnio padła 15 listopada 2025 roku w Lublinie. Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w sobotę, 22 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.

Wyniki losowania Mini Lotto

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:

14, 12, 25, 39, 24



W grze Mini Lotto typuje się 5 liczb z 42 możliwych. Cena jednego zakładu to tylko 2 złote. W najbliższym losowaniu do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 560 tysięcy złotych, zdobyte 16 listopada 2024 roku w przez Internet. Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 21 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.

Multi Multi – wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:



Losowanie o 14:00: 45, 26, 4, 39, 60, 78, 79, 75, 70, 23, 71, 25, 18, 49, 9, 19, 36, 52,

54, 13 (Plus: 13)



Losowanie o 22:00: 29, 46, 69, 15, 68, 67, 62, 47, 77, 9, 63, 49, 8, 7, 28, 12, 19, 76,

43, 70 (Plus: 70)



W grze Multi Multi można obstawiać od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet dwadzieścia pięć milionów złotych. Najwyższą wygraną w Multi Multi do tej pory było siedem milionów złotych,

zdobyte 25 czerwca 2015 roku w Luboniu.

Wyniki losowania EuroJackpot

Losowania EuroJackpot odbywają się dwa razy w tygodniu – we wtorki i piątki o godzinie 20:45. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 18 listopada 2025 roku, to:



Liczby główne: 19, 25, 27, 41, 49

Euronumery: 3, 9



W grze EuroJackpot należy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 12 (Euronumery). Cena jednego zakładu to 12,50 złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 140 milionów. Najwyższą wygraną w EuroJackpot w Polsce do tej pory było 213 milionów złotych, zdobyte 12 sierpnia 2022 roku w pow. krotoszyńskim. Następne losowanie EuroJackpot odbędzie się 21 listopada 2025 roku o godzinie 20:45.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:



Losowanie o 14:00: 13, 14, 4, 23, 19, 16, 12, 5, 11, 3, 20, 10

Losowanie o 22:00: 8, 2, 5, 11, 17, 3, 24, 22, 7, 16, 23, 15

W grze Kaskada należy wytypować 12 z 24 liczb. Można zagrać już za dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł. Gracz sam decyduje czy chce grać na jedno czy na dwa losowania dziennie. Najwyższą wygraną w Kaskadzie do tej pory było 250 tysięcy złotych, zdobyte 10 listopada 2025 roku w Skórczu.

Wyniki losowania Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00, razem z losowaniem Ekstra Premii. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:



22, 26, 11, 27, 8 oraz 1



W grze Ekstra Pensja typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 10 złotych. Główna wygrana to 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat. Najwyższą jednorazową wygraną w Ekstra Pensji do tej pory było 50 tysięcy złotych (miesięcznie przez 20 lat), zdobyte 15 października 2017 roku w Warszawie. Następne losowanie Ekstra Pensji odbędzie się 21 listopada 2025 roku o godzinie

22:00.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się od poniedziałku do piątku o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 20 listopada 2025 roku, to:



7, 32, 25, 34, 5 oraz 2



W grze Ekstra Premia typuje się 5 liczb z 35 możliwych oraz 1 liczbę z 4. Cena jednego zakładu to 2 złote. Najwyższą wygraną w Ekstra Premii do tej pory było 1 milion złotych, zdobyte 3 października 2022 roku w miejscowości Ryczywół. Następne losowanie Ekstra Premii odbędzie się 21 listopada 2025 roku o godzinie 22:00.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Padło pytanie o pięć zasad Tuska. Zdecydowane reakcja prezesa PiS Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl