"Wstyd mi za was!". Donald Tusk wymienił trzy nazwiska

"Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są 'Afroamerykanami Europy' z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Wywołany do tablicy lider Konfederacji, postanowił odpowiedzieć tuż pod wpisem premiera. "Z tego typa (Fabiana Keubela - red.) taki lider AfD jak z Zembaczyńskiego lider KO. Nie potrafi pan zdania napisać, żeby w nim kłamstwa nie było" - wskazał Sławomir Mentzen.

Zareagował także Jarosław Kaczyński. "To tak jakby powiedzieć, że lider mojej ulubionej partii powiedział kiedyś, że polskość to nienormalność... Za jednym i drugim nie przepadam. Czyżby wstyd było panu przyznać, że jeden z sojuszników AfD twierdzi, iż to z panem najchętniej usiadłby do rozmów koalicyjnych? Wymowne. (Oświadczenie 'Nigdy z Mentzenem' by się przydało)" - napisał w serwisie X prezes PiS.

"Wstyd mi za was!". Obóz rządowy reaguje na kontrowersyjne słowa polityka AfD

Na wypowiedź Fabiana Keubela zareagował też szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Są w politycy, którzy wciąż uznają AfD za normalną partię i wspierają jej inicjatywy. Są..." - napisał w serwisie X, dołączając screen artykułu Polsatnews.pl, w którym informowaliśmy o sprawie.

Do tematu odniósł się także poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. "AfD. Antypolscy ulubieńcy populistów z PiS" - czytamy w jego wpisie w mediach społecznościowych.

Również poseł Witold Zembaczyński nie pozostał obojętny na doniesienia z zachodniej granicy. "Tworzą wspólnie i w porozumieniu narracyjny pas transmisyjny Kremla" - ocenił.

ZOBACZ: Afera w Niemczech. "Marionetka Moskwy" z AfD chce lecieć do Rosji

"Jak tam Konfederacja i PiS? Zadowoleni z partnerów politycznych?" - dopytywał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Wpis Tuska skrytykowany został przez posła Suwerennej Polski, Janusza Kowalskiego. "Pana wpisy są finezyjne jak konstrukcja niemieckiego panzerfausta. Człowieku przestań się kompromitować i weź się do roboty!" - wzywał polityk.

Polityk AfD porównuje Polaków do "Afroamerykanów Europy"

Burza w mediach społecznościowych wywołana została po serii wpisów polityka AfD Fabiana Keubela, który krytykował Polaków, twierdząc, że "polska tożsamość opiera się na poczuciu krzywdy". "Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Są po prostu Afroamerykanami Europy" - napisał.

Keubel odwołał się również do wypowiedzi lidera AfD Tino Chrupalli, z wywiadu dla niemieckiej stacji ZDF, w którym Chrupalla miał powiedzieć, że "Polska może stanowić zagrożenie dla Niemiec". - Polska nie wydała Niemcom poszukiwanego przestępcy, terrorysty - dodał nawiązując do sprawy Nord Stream.

ZOBACZ: "Są po prostu Afroamerykanami Europy". Antypolska tyrada polityka AfD

Zdaniem Keubela, Chrupalla "ma absolutną rację i odpowiedział bardzo dyplomatycznie". "W rzeczywistości Polska obiektywnie stanowi dla Niemiec o wiele większe zagrożenie niż Rosja czy ktokolwiek inny" - stwierdził.

Według Keubela, zarzuty wobec Polski idą dalej - oskarża Warszawę o "kradzież ziem", "masowe wysiedlenia" oraz "ochranianie terrorystów", którzy "przeprowadzili ataki na nasze centralne źródło energii". "Głęboko nad tym ubolewam, ale obiektywnie rzecz biorąc, nie ma obecnie kraju bardziej antyniemieckiego w słowach i czynach niż Polska" - podsumował.

Zbliżenia pomiędzy polską i niemiecką prawicą

Skrajnie prawicowa partia AfD wchodzi w skład grupy "Europa Suwerennych Narodów (ESN)" w Parlamencie Europejskim, do której w lipcu 2024 r. dołączyło również trzech europosłów Konfederacji - Stanisław Tyszka, Ewa Zajączkowska-Hernik i Marcin Sypniewski.

ZOBACZ: Atak na polskiego ambasadora w Rosji. "Zorganizowana akcja"

Doradca społeczny Karola Nawrockiego historyk prof. Andrzej Nowak, na zaproszenie posłów AfD, wziął zaś udział w spotkaniu organizowanym przez ugrupowanie w Bundestagu. Sam prezydent Polski, gdy został wybrany na głowę państwa, otrzymał od jego liderów gratulacje.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni