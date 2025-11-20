Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15

Polska

W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News pojawi się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News oraz na portalach polsatnews.pl i Interia.

Mężczyzna w swetrze i marynarce z zarostem udziela wywiadu na tle nocnej panoramy miasta na ekranach.
Polsat News
Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Gość Wydarzeń"

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
