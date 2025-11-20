Ruch Czarzastego uderza w Razem. "Jeszcze nam tusz zabierz"

"Słyszę z Sejmu, że jedną z pierwszych decyzji nowego marszałka jest pozbawienie kół poselskich uczestnictwa w konwencie seniorów. Jasny i bezwzględny sygnał w ramach rywalizacji na lewicy" - stwierdził w internetowym wpisie gospodarz "Graffiti" i "Gościa Wydarzeń" Marcin Fijołek.

Zdaniem dziennikarza, nieoficjalna na razie decyzja Włodzimierza Czarzastego to jasny komunikat dla pozostałych lewicowych ugrupowań, które nie poparły jego kandydatury w wyborach na marszałka Sejmu. Chodzi tu przede wszystkim o koło poselskie Razem, które - wedle nowego prawa - może nie zostać dopuszczone do udziału w konwencie seniorów.

Czarzasty uderza w partię Razem? Nowa decyzja marszałka

Zgodnie z zapisem zawartym w umowie koalicyjnej Włodzimierz Czarzasty zastąpił na fotelu marszałka Sejmu ustępującego ze stanowiska Szymona Hołownię. Szef Nowej Lewicy ogłosił w Sejmie, że podjął już pierwsze decyzje w związku z nową funkcją.

Jak donosi dziennikarz Polsat News, jednym z pierwszych ruchów nowego marszałka ma być pozbawienie kół poselskich zabierania głosu podczas konwentu seniorów.

Zdaniem Marcina Fijołka, podejście to znacznie różni się od polityki Hołowni, który uznał "zapraszanie kół na konwenty seniorów za jeden ze swoich sukcesów".

"Nowy z tego zwyczaju (bo wg regulaminu i prawa - nie trzeba tego robić) rezygnuje" - pisał Fijołek.

Zapraszanie kół na konwenty seniorów @szymon_holownia uznał za jeden ze swoich sukcesów. "Jestem z tego dumny, że dopuszczałem opozycję do głosu" - mówił ustępujący marszałek. Nowy z tego zwyczaju (bo wg regulaminu i prawa - nie trzeba tego robić) rezygnuje. https://t.co/xfDB0LREQo — Marcin Fijołek (@marcinfijolek) November 20, 2025

Zandberg reaguje na wybór Czarzastego. Ciąg dalszy kryzysu na lewicy

Usunięcie kół poselskich z konwentu seniorów może zagrozić m.in. partii Razem, która we wtorkowym głosowaniu w Sejmie sprzeciwiła się kandydaturze Włodzimierza Czarzastego. Szef lewicowego ugrupowania Adrian Zandberg zareagował na publikację Marcina Fijołka i potwierdził tym samym, że rywalizacja między Razem a Nową Lewicą nadal trwa.

"Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku" - zażartował w mediach społecznościowych Zandberg.

Widzę, że dojrzały facet został marszałkiem Sejmu. Jeszcze nam tusz do drukarki zabierz, Włodku xD https://t.co/gT7Hsjo41j — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) November 20, 2025

Choć politycy partii Razem nie chcą publicznie komentować potencjalnego rozłamu na lewicy, priorytety obu ugrupowań rozmijają się już od dłuższego czasu. We wtorek posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska stwierdziła, że partia Razem należy do prawicy, czym zmotywowała Zandberga do wystosowania szybkiej odpowiedzi.

"Noc jest jeszcze młoda, do rana zgodnie z uchwałą Kominternu będziemy socjalfaszystami" - pisał szef Razem.

Włodzimierz Czarzasty nowym marszałkiem Sejmu. Podjął pierwsze decyzje

Za wyborem Czarzastego na nowego marszałka głosowało we wtorek 236 posłów, przeciw było 209, od głosu wstrzymały się 2 osoby. Jego kandydaturę poparło 153 posłów klubu KO, 31 z 32 posłów PS, 28 polityków Polski 2050 i 21 polityków Lewicy.

Przeciw opowiedziało się m.in. 182 polityków PiS, 14 polityków Konfederacji, 5 posłów koła Razem, 3 koła Wolni Republikanie oraz 3 koła Konfederacji Korony Polskiej.

Dzień po przejęciu funkcji marszałka Sejmu, Czarzasty powołał nowe kierownictwo Kancelarii Sejmu. Jej szefem został polityk lewicy Marek Siwiec, a dyrektorem gabinetu - Bartosz Machalica. Zastępcami szefa Kancelarii Sejmu zostali: Dariusz Salomończyk oraz Jerzy Woźniak.

Czarzasty podpisał także zarządzenie o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały – tłumaczył.

Drugie zarządzenie dotyczy zmian w poselskich kilometrówkach. Marszałek oświadczył, że nie zgadza się na to, aby w tej sprawie cokolwiek było nieprzejrzyste w ocenie społeczeństwa. Podkreślił, że każdy poseł ma potencjalną możliwość wydania 3 tys. zł miesięcznie na kilometrówki.

- Ja żadnego posła i żadnej posłanki łącznie ze sobą o nic nie podejrzewam, ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości. Ma prawo do tego, żeby po wprowadzeniu tego zarządzenia społeczeństwo było przekonane o tym, że są to zasady bardzo uczciwe - powiedział Czarzasty.

