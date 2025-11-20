Prestiżowe wyróżnienie polskiego pisarza. Niemcy pod wrażeniem nowej książki
Powieść Szczepana Twardocha "Null" została wyróżniona przez niemiecki "Der Spiegel". Historia opisująca losy żołnierzy broniących Ukrainy znalazła się na drugim miejscu rankingu na najlepszą książkę wydaną w Niemczech w 2025 roku. W uzasadnieniu tygodnik porównał polskiego do pisarza do Ernesta Hemingwaya.
Najnowsza powieść Twardocha ukazała się w lutym w Polsce. Została także wydana w Niemczech oraz na Słowacji. Wkrótce ukażą się jej przekłady na język japoński, hiszpański, włoski, białoruski oraz ukraiński.
Tygodnik "Spiegel" w tym roku po raz pierwszy zdecydował się na wyróżnienie najlepszych książek wydanych na rynku niemieckim. Na listę w październiku trafiło 20 wyróżnionych pozycji wydanych w 2025 roku. Finałowa dwójka została ogłoszona w czwartek. Pierwszą Nagrodę uzyskała Amerykanka Rachel Kuschner za "Creation Lake".
Powieść Twardocha nagrodzona. "Null" wyróżniony przez "Der Spiegel"
Fabułą powieści "Null" jest osadzona w codzienności żołnierzy broniących Ukrainy przed rosyjską inwazją. Bohaterzy, w tym główny "Koń", występują w niej pod żołnierskimi pseudonimami. W ukraińskiej terminologii frontowej "null" to określenie pierwszej linii frontu, najbardziej wysuniętej pozycji, miejsca gdzie kontakt z wrogiem jest bezpośredni.
Opisując wyróżnioną książkę "Der Spiegel" nazywa ją "powieścią wojenną", o mężczyznach, którzy "w przemokłych okopach bronią Europy". A "jeśli przeżyją, przez resztę życia będą musieli robić wszystko, by utrzymać swoje poszarpane ciała i poranione dusze".
"Twardoch napisał, w tradycji Ernesta Hemingwaya i jego »Komu bije dzwon?«, prawdopodobnie tę jedną powieść o rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Tę jedną, która objaśnia wojnę i która pozostanie, nawet jeśli wojna kiedyś się skończy" - pisze "Der Spiegel".
"Tak jak Hemingway nie brał udziału w hiszpańskiej wojnie domowej, tak i Twardoch nie był na froncie jako żołnierz. Ale jako ochotnik, 45-latek z Pilchowic na Śląsku, przewoził broń i pomoc humanitarną do Donbasu, ryzykując życie, gdy ukrywał się w okopach razem z ukraińskimi żołnierzami" - argumentuje tygodnik.
