W Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku w pobliżu dawnej rafinerii doszło do pożaru. Na terenie obiektu znajduje się 10 zastępów straży pożarnej. Płoną tzw. mausery - puste zbiorniki, które na miejscu pożaru były czyszczone w działającym w sąsiedztwie rafinerii przedsiębiorstwie.

Dwóch strażaków w hełmach i mundurach, jeden z nich trzyma wąż strażacki.
Strażacy walczą z pożarem w Czechowicach-Dziedzicach

Jak informuje lokalny serwis czecho.pl, pierwsze zgłoszenia o pożarze napłynęło około godziny 5.45. Ogień pojawił się na terenie zakładu zajmującego się czyszczeniem pojemników w sąsiedztwie dawnej czechowickiej rafinerii. Do dziś na jej terenie i w najbliższym otoczeniu działają m.in. zakłady produkujące asfalt czy prowadzące produkcję farmaceutyczną.

 

Po godzinie 7 rzeczniczka prasowa Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przekazała Interii, że sytuacja została opanowana.

 

- Sytuacja jest opanowana. Paliły się pojemniki typu mauser na terenie zakładu, który zajmuje się ich czyszczeniem - poinformowała bryg. Gołębiowska.

 

 

Mausery to duże pojemniki (standardowo ok. 1 tys. litrów) z tworzywa sztucznego montowane na paletach. Można je poznać po charakterystycznym okratowaniu wzmacniającym konstrukcję. Są wykorzystywane do przechowywania i transportowania płynów, również paliw.

 

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

 

