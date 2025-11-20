Jak informuje lokalny serwis czecho.pl, pierwsze zgłoszenia o pożarze napłynęło około godziny 5.45. Ogień pojawił się na terenie zakładu zajmującego się czyszczeniem pojemników w sąsiedztwie dawnej czechowickiej rafinerii. Do dziś na jej terenie i w najbliższym otoczeniu działają m.in. zakłady produkujące asfalt czy prowadzące produkcję farmaceutyczną.

Po godzinie 7 rzeczniczka prasowa Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przekazała Interii, że sytuacja została opanowana.

- Sytuacja jest opanowana. Paliły się pojemniki typu mauser na terenie zakładu, który zajmuje się ich czyszczeniem - poinformowała bryg. Gołębiowska.

Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza - pożar na terenie dawnej rafinerii.

Mausery to duże pojemniki (standardowo ok. 1 tys. litrów) z tworzywa sztucznego montowane na paletach. Można je poznać po charakterystycznym okratowaniu wzmacniającym konstrukcję. Są wykorzystywane do przechowywania i transportowania płynów, również paliw.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

