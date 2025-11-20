Pożar w Czechowicach-Dziedzicach. Ogień w sąsiedztwie dawnej rafinerii
W Czechowicach-Dziedzicach na Śląsku w pobliżu dawnej rafinerii doszło do pożaru. Na terenie obiektu znajduje się 10 zastępów straży pożarnej. Płoną tzw. mausery - puste zbiorniki, które na miejscu pożaru były czyszczone w działającym w sąsiedztwie rafinerii przedsiębiorstwie.
Jak informuje lokalny serwis czecho.pl, pierwsze zgłoszenia o pożarze napłynęło około godziny 5.45. Ogień pojawił się na terenie zakładu zajmującego się czyszczeniem pojemników w sąsiedztwie dawnej czechowickiej rafinerii. Do dziś na jej terenie i w najbliższym otoczeniu działają m.in. zakłady produkujące asfalt czy prowadzące produkcję farmaceutyczną.
Po godzinie 7 rzeczniczka prasowa Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przekazała Interii, że sytuacja została opanowana.
- Sytuacja jest opanowana. Paliły się pojemniki typu mauser na terenie zakładu, który zajmuje się ich czyszczeniem - poinformowała bryg. Gołębiowska.
Mausery to duże pojemniki (standardowo ok. 1 tys. litrów) z tworzywa sztucznego montowane na paletach. Można je poznać po charakterystycznym okratowaniu wzmacniającym konstrukcję. Są wykorzystywane do przechowywania i transportowania płynów, również paliw.
Jak poinformowała rzeczniczka prasowa Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
