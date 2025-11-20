Od czwartku w różnych regionach Polski - głównie na północy i zachodzie kraju - odnotowano opady śniegu, jednak dopiero nocą dojdzie do prawdziwie obfitych opadów, które zwłaszcza na południu kraju utrzymają się przez cały piątek. Jak informuje IMGW, intensywne opady wystąpią głównie w Małopolsce (szczególnie powiaty nowosądecki, limanowski i gorlicki), Podhale, Tatry, Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz na Podkarpaciu.

Ostrzeżenia IMGW. Atak zimy w Polsce

W strefie nadmorskiej porywy wiatru dochodzić będą do 70 km/h, w związku z tym IMGW wydał dla wschodniej części strefy nadmorskiej ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Będą one obowiązywać od godz. 23 w czwartek do godz. 10 w piątek. Dla Polski zachodniej wydane zostało ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem. Będzie ono obowiązywać od północy do godz. 9 w piątek.

Na południu Polski i w regionach podgórskich wystąpią opady śniegu drugiego stopnia. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obfity śnieg spadnie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i lubelskim. Na północy i w centrum kraju deszcz ze śniegiem będą padać z mieszaną intensywnością.

Przez pogorszenie warunków atmosferycznych, zwłaszcza kierowcy będą musieli zachować szczególną ostrożność na drogach, przede wszystkim nie wyjeżdżać na drogi bez zmienionych opon na zimowe. Ruch na wielu drogach - zwłaszcza na południu kraju - może być utrudniony. Intensywne opady śniegu obejmować będą także południowo-wschodnią część Lubelszczyzny.

Alerty RCB. Zagrożenie śnieżycami

Z powodu zagrożenia opadami, alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały wysłane do mieszkańców powiatów: gorlickiego (woj. małopolskie), bieszczadzkiego, jasielskiego, Krośna, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego (woj. podkarpackie).

"Uwaga! Jutro i pojutrze (21/22.11) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - to treść komunikatów.

W nocy z piątku na sobotę na południowym wschodzie spodziewane są opady śniegu i zachmurzenie całkowite. Opady śniegu mogą pojawić się także w całej wschodniej części kraju, a śniegu lub deszczu ze śniegiem - w strefie nadmorskiej.

Na zachodzie utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Termometry wskażą od -7 stopni w rejonach podgórskich do zera na wybrzeżu. W górach - szczególnie w Karpatach, wiatr powodował będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

jp / polsatnews.pl / PAP