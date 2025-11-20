Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazała na platformie X, że rozmowa koncentrowała się na "najważniejszych kwestiach w relacjach dwustronnych - przede wszystkim w obszarze obronności, bezpieczeństwa oraz energetyki". Polityk spotkał się z dyplomatą na terenie KPRM.

Ambasador USA w Polsce przekazał natomiast za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że spotkanie było "świetne".

Rose pochwalił Polskę. "Prawdziwy sojusz równych sobie"

Amerykański dyplomata zapewnił, że pod przywództwem prezydenta USA Donalda Trumpa partnerstwo amerykańsko-polskie ulega wzmocnieniu.

"To prawdziwy sojusz równych sobie, oparty na wspólnych wartościach, celach i zaangażowaniu we wspieranie interesów Ameryki dzięki współpracy z jednym z naszych najbliższych sojuszników" - czytamy we wpisie ambasadora USA w Polsce.

ZOBACZ: Nowy ambasador USA w Polsce. Chce poprawić relacje polsko-izraelskie

Najwyższy przedstawiciel USA w naszym kraju kilka dni temu rozpoczął serię spotkań z polskimi politykami i urzędnikami. Miał już okazję porozmawiać m.in. z Szefem Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Karola Nawrockiego, Marcinem Przydaczem.

Wcześniej ambasador USA spotkał się z szefem MON

W środę ambasador Thomas Rose spotkał się też z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Politycy rozmawiali o współpracy wojskowej, służb specjalnych i dalszym wzmacnianiu obecności sojuszniczej w regionie. Lider PSL pokazał też amerykańskiemu dyplomacie szczątki dronów, które we wrześniu nadleciały nad Polskę.

ZOBACZ: "Polska jest więcej niż sojusznikiem". Ambasador USA zwrócił się do Polaków

Było to pierwsze oficjalne spotkanie Kosiniaka-Kamysza z nowym ambasadorem USA. Rose przybył do Polski pod koniec października, a na początku listopada prezydent Karol Nawrocki przyjął od niego listy uwierzytelniające.

Szef MON przekazał, że rozmawiał z amerykańskim dyplomatą o współpracy wojskowej, służb specjalnych i dalszym wzmacnianiu obecności sojuszniczej w regionie.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni