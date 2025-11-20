Paraliż w Paryżu. Blackout zatrzymał metro i kolej miejską

Wstrzymany został ruch na niektórych liniach metrach. Utrudnienia występują także na kolei. Ruch części pociągów kolei metropolitalnych w ogóle został zatrzymany.

Dostawca energii na terenie Paryża, firma Enedis, zapowiada przywrócenie infrastruktury do sprawności około godziny 9.

Operator krajowej sieci energetycznej we Francji (RTE) przekazał po godz. 8.30, że przyczyną częściowego blackoutu w Paryżu była awaria stacji elektrycznej w podparyskiej miejscowości Issy-les-Moulineaux.

Blackout w Paryżu. 170 tys. gospodarstw domowych bez prądu

"O godz. 06:38. 170 tys. gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. 112 tys.gospodarstw domowych zostało ponownie zasilonych w ciągu 5 minut, czyli wszystkie gospodarstwa domowe w Paryżu i okolicach Issy-Les-Moulineaux" - przekazało RTE.

"Trwa przywracanie zasilania do gospodarstw domowych na południu regionu Île-de-France, które nadal są dotknięte przerwą w dostawie prądu" - przekazała spółka.

Bez dostępu do energii elektrycznej pozostawać ma nadal około 2600 gospodarstw domowych.

