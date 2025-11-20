Naruszenie przestrzeni powietrznej na Litwie. Lotnisko tymczasowo zamknięte

Litewskie centrum zarządzania kryzysowego poinformowało, że do zamknięcia lotniska doszło z powodu zauważenia na radarach balonu przemytniczego. Służby apelują o śledzenie aktualnych informacji o przełożonych czy odwołanych lotach na stronie internetowej lotniska w Wilnie. Lotnisko zamknięte o 18:38 czasu lokalnego (17:38 czasu polskiego).

Balon nad lotniskiem w Wilnie. Granica znów będzie zamknięta?

Samolot lecący ze Stambułu, który miał lądować w stolicy Litwy, zmuszony był do zawrócenia w pobliżu Kowna, a następnie został skierowany do Rygi - wynika z danych serwisu flightradar24.com.

Jak przekazał litewskiej telewizji publicznej LRT dyrektor departamentu bezpieczeństwa Litewskich Portów Lotniczych, utrudnienia dotyczą obecnie łącznie trzech lub czterech lotów.

- Wprowadzono tymczasowe ograniczenia ze względu na potencjalne zagrożenie ze strony balonów. Początkowo wprowadzony okres wynosi trzy godziny. Sytuacja może ulec zmianie i możliwe, że przestrzeń powietrzna zostanie otwarta nieco wcześniej - stwierdził.

ZOBACZ: Antypolskie wpisy polityka AfD. Wicepremiera nazwał "błaznem"

To kolejne w ostatnich tygodniach czasowe zamknięcie jednego z litewskich lotnisk. Po raz ostatni doszło do tego 26 października, gdy również zauważono balony w przestrzeni powietrznej. Lotnisko w Wilnie było też zamknięte dzień wcześniej, a także 21 i 24 października. Za każdym razem obiekty nadlatywały z Białorusi. Zawieszenie pracy lotniska w Wilnie dotknęło wtedy ponad 20 tys. pasażerów i objęło ponad 140 lotów.

Litewskie władze po tych incydentach podjęły decyzję o zamknięciu granicy z białoruskim państwem. W czwartek dwa przejścia graniczne znów zostały otwarte. Premier Inga Ruginiene zastrzegła, że w przypadku wzrostu poziomu zagrożenia, granica zostanie ponownie zamknięta.

Początkowo zakładano, że przejścia Mediniki–Kamienny Łog i Soleczniki-Bieniakonie zostaną otwarte 30 listopada.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kierował wojskami USA w Europie. Wskazuje, co byłoby klęską NATO wobec Rosji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jp / polsatnews.pl / Reuters / PAP