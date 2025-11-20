Pogoda w tym tygodniu jest bardzo wymagająca, przynosząc sporo opadów deszczu i deszczu ze śniegiem nie tylko w górach, lecz również na nizinach. W czwartek takiej aury muszą się spodziewać przede wszystkim mieszkańcy północno-zachodniej Polski, jednak prawdziwe załamanie pogody nastąpi w piątek. Wówczas na południu synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują opady śniegu sięgające kilkudziesięciu centymetrów.

Prognoza pogody. Przed weekendem zrobi się biało

Czwartek będzie pochmurny praktycznie w całym kraju, z lokalnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i zachodzie. W górach będzie zaś padać sam śnieg. Z czasem pogoda jeszcze się pogorszy, zwłaszcza na południu Śląska, Małopolski i części Podkarpacia. Tam w piątek trzeba się liczyć z możliwymi śnieżycami.

Specjaliści z IMGW prognozują wydanie w piątek alertów pogodowych pierwszego i drugiego stopnia związanych z intensywnymi opadami śniegu w czterech województwach na południu Polski.

Pomarańczowe ostrzeżenia swoim zasięgiem obejmą południe Małopolski oraz południowo-zachodnie powiaty województwa podkarpackiego. Wydane też będą alerty pierwszego stopnia, dla południowej części województwa śląskiego i świętokrzyskiego oraz reszty podkarpackiego i małopolskiego (z wyjątkiem jego północnych krańców).

IMGW W piątek alerty drugiego stopnia synoptycy wydadzą dla południa Małopolski i części Podkarpacia

Możliwe, że w piątek na południu Śląska spadnie do 15 cm śniegu. Jeszcze mocniej posypie na południu Małopolski - tam napada do 20 cm białego puchu, a na Podkarpaciu od 5 do 10 cm. Wysoko w Karpatach grubość pokrywy śnieżnej może się zwiększyć o 20-30 cm. W górach porywisty wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Jeśli potwierdzą się obecne prognozy i faktycznie w krótkim czasie spadnie tyle śniegu, ruch na wielu drogach na południu Polski może być utrudniony, tym bardziej że opady w tym rejonie mają się utrzymać są w kolejnych dniach.

Pogoda prędko się nie uspokoi. W weekend też będzie groźnie

Zagrożenie intensywnymi opadami śniegu na południu nie zniknie w sobotę. W pierwszej połowie weekendu wciąż mają obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia na całym Podkarpaciu i większości Małopolski (bez północnych krańców województwa).

W sobotę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie całkowite i opady mogą towarzyszyć lokalnym mieszkańcom, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia.

Coraz więcej opadów śniegu na południu ❄️

Prognoza godzinowa opadu i zachmurzenia na 4 dni (COSMO 7.0) pic.twitter.com/GugNNYI9eY — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 19, 2025

Śnieg w wielu miejscach może się utrzymać, ponieważ temperatury będą niskie nie tylko w nocy, lecz również w ciągu dnia. W sobotę na południu będą dwa stopnie poniżej zera, zaś na terenach podgórskich mróz może sięgać -4 stopni Celsjusza.

Druga połowa weekendu powinna być spokojniejsza. Chociaż wciąż na południowym wschodzie i wschodzie może padać śnieg, opady nie powinny być na tyle intensywne, żeby trzeba było wydać z tego powodu ostrzeżenia pogodowe.

Wciąż będzie jednak zimno: na południu w niedzielę termometry pokażą -2, a na terenach podgórskich -5 stopni. W połączeniu z opadami może to powodować gołoledź, więc kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

