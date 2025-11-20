Meteorolodzy zapowiadają anomalie. W 2026 r pogoda w Polsce zaskoczy

Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że mimo dużej wiedzy na temat procesów pogodowych i dysponowania dużymi mocami obliczeniowymi komputerów, nadal nie należy traktować prognoz eksperymentalnych jako pewnik. Mogą pojawić się błędy wynikające z ryzyka nagłych i zjawisk meteorologicznych. Jeśli jednak aktualne zapowiedzi się sprawdzą, marzec nadchodzącego roku będzie ciepły i deszczowy.

Jakich temperatur należy się spodziewać w marcu 2026 roku?

Aktualna eksperymentalna prognoza temperatury powietrza sugeruje, że słupki rtęci poszybują do wartości powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. W prognozach mowa jednak o temperaturze uśrednionej. To oznacza, że ekstremalnie ciepłe dni mogą wciąż przeplatać się z mroźnymi dobami.

Najcieplej u progu wiosny będzie w:

Opolu - 3,9-5,2 st. C.

Wrocławiu - 3,9-5,2 st. C.

Szczecinie - 3,9-5,0 st. C.

Gorzowie Wielkopolskim - 3,9-4,9 st. C.

Zielonej Górze - 3,8-5,0 st. C.

Najniższej temperatury, ale wciąż powyżej normy wieloletniej, powinni spodziewać się w marcu mieszkańcy:

Zakopanego - 0,0-1,7 st. C.

Suwałk - 0,4-2,0 st. C.

Białegostoku - 1,3-2,6 st. C.

Olsztyna - 1,9-3,2 st. C.

Lublina - 2,1-3,4 st. C.

Czy w marcu 2026 roku będą dominować ulewy?

Prognozy sugerują, że w marcu raczej nie należy spodziewać się już wielkoskalowych opadów śniegu. Za to zapowiadana suma opadów przekraczająca normy wieloletnie może sprowadzić niesprzyjającą, deszczową aurę.

Jeśli jednak nadejdą mroźne doby, po wyjątkowo ciepłych dniach (które tłumaczyłyby przekroczenie norm w zakresie temperatury), wówczas należy spodziewać się powrotu białego krajobrazu.

Największej skali opady wystąpią prawdopodobnie w:

Zakopanem - 42,5-67,8 mm

Zielonej Górze - 34,1-50,3 mm

Koszalinie - 34,4-51,3 mm

Katowicach - 33,9-54,6 mm

Kielcach - 33,7-43,5 mm

Najmniej opadów, ale wciąż powyżej normy wieloletniej, powinni spodziewać się w marcu mieszkańcy:

Gdańska - 17,1-26,3 mm

Warszawy - 23,5-34,8 mm

Opola - 23,5-40,8 mm

Krakowa - 23,8-40,8 mm

Rzeszowa - 26,5-40,6 mm

red / polsatnews.pl