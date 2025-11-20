Media: Trump poparł plan pokojowy dla Ukrainy. Znamy szczegóły

Świat

W ostatnich tygodniach czołowi przedstawiciele administracji Trumpa opracowali 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy - donosi NBC News. Plan miał być konsultowany z przedstawicielami Rosji i Ukrainy, jednakże według źródeł zbliżonych do ukraińskiego rządu, Kijów nie brał udziału w jego tworzeniu. W dokumencie mają znajdywać się kontrowersyjne zapisy m.in. o uznaniu aneksji Krymu.

Mężczyźni siedzą przy stole konferencyjnym w sali z flagami, dyskutując o planie pokojowym.
AP
Media: Administracja USA opracowała 28-punktowy plan pokojowy dla Ukrainy; na zdjęciu: spotkanie Trumpa i Zełenskiego w Waszyngtonie

Powołując się na wysokie rangą źródło w amerykańskiej administracji, NBC News ustsliło, że plan był po cichu opracowywany w ostatnich tygodniach przez czołowych przedstawiciel administracji i był on konsultowany z wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitrijewem i przedstawicielami ukraińskich władz.

 

W opracowywanie planu byli zaangażowani przedstawiciel Trumpa Steve Witkoff, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć prezydenta Jared Kushner - utrzymuje źródło NBC News.

 

ZOBACZ: Trump dogadał się z Putinem? Chcą postawić Zełenskiego przed "faktem dokonanym"

 

"Zakończenie złożonej i śmiercionośnej wojny, jak ta w Ukrainie, wymaga kompleksowej wymiany poważnych i realistycznych pomysłów" - napisał w środę Rubio w serwisie X. Dodał, że "osiągnięcie trwałego pokoju będzie wymagało od dwóch stron zgodzenia się na trudne, lecz konieczne ustępstwa".

 

"Dlatego opracowujemy i będziemy dalej opracowywać listę potencjalnych pomysłów zakończenia tej wojny w oparciu o wkład obu stron tego konfliktu" - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. Media: Trump poparł plan pokojowy

Natomiast według źródła zbliżonego do ukraińskiego rządu i zdaniem europejskiego urzędnika zaznajomionego z tą sprawą Ukraina nie brała udziału w opracowywaniu planu. Kijów został poinformowany o konturach projektu, lecz nie powiadomiono go o szczegółach. Ukrainy nie poproszono też o jej wkład do projektu - przekazały źródła.

 

Źródło uważa, że moment wysunięcia tej propozycji, który zbiega się ze skandalem korupcyjnym w Ukrainie, nie jest przypadkowy. Ukraińscy urzędnicy uważają, że Kreml może w ten sposób próbować wykorzystać osłabioną pozycję ukraińskiego przywództwa.

 

- Plan koncentruje się na daniu obu stronom gwarancji bezpieczeństwa, by zapewnić długotrwały pokój - powiedział przedstawiciel administracji USA. - Zawiera rzeczy, których Ukraina chce i potrzebuje do długotrwałego pokoju - dodał.

 

ZOBACZ: Europejczycy szykują plan pokojowy dla Ukrainy. Ma 12 punktów

 

Rozmówca nie przedstawił szczegółów dotyczących planu, który wciąż ma podlegać w pewnym stopniu negocjacjom z udziałem zainteresowanych stron - podała telewizja.

 

Trzech przedstawicieli władz USA powiedziało NBC News, że ramy porozumienia pokojowego muszą być jeszcze zaprezentowane Ukraińcom, a zakończenie prac nad projektem zbiegło się w czasie z wizytą delegacji amerykańskiej w Ukrainie.

 

Według Axiosa i "Financial Times" plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, a także uznanie przez Waszyngton rosyjskiej aneksji Krymu i Donbasu.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Kierował wojskami USA w Europie. Wskazuje, co byłoby klęską NATO wobec Rosji
Monika Bortnowska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DONALD TRUMPPLAN POKOJOWYROSJAŚWIATUKRAINAWOJNA W UKRAINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 