Powołując się na wysokie rangą źródło w amerykańskiej administracji, NBC News ustsliło, że plan był po cichu opracowywany w ostatnich tygodniach przez czołowych przedstawiciel administracji i był on konsultowany z wysłannikiem Władimira Putina Kiriłłem Dmitrijewem i przedstawicielami ukraińskich władz.

W opracowywanie planu byli zaangażowani przedstawiciel Trumpa Steve Witkoff, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć prezydenta Jared Kushner - utrzymuje źródło NBC News.

"Zakończenie złożonej i śmiercionośnej wojny, jak ta w Ukrainie, wymaga kompleksowej wymiany poważnych i realistycznych pomysłów" - napisał w środę Rubio w serwisie X. Dodał, że "osiągnięcie trwałego pokoju będzie wymagało od dwóch stron zgodzenia się na trudne, lecz konieczne ustępstwa".

"Dlatego opracowujemy i będziemy dalej opracowywać listę potencjalnych pomysłów zakończenia tej wojny w oparciu o wkład obu stron tego konfliktu" - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. Media: Trump poparł plan pokojowy

Natomiast według źródła zbliżonego do ukraińskiego rządu i zdaniem europejskiego urzędnika zaznajomionego z tą sprawą Ukraina nie brała udziału w opracowywaniu planu. Kijów został poinformowany o konturach projektu, lecz nie powiadomiono go o szczegółach. Ukrainy nie poproszono też o jej wkład do projektu - przekazały źródła.

Źródło uważa, że moment wysunięcia tej propozycji, który zbiega się ze skandalem korupcyjnym w Ukrainie, nie jest przypadkowy. Ukraińscy urzędnicy uważają, że Kreml może w ten sposób próbować wykorzystać osłabioną pozycję ukraińskiego przywództwa.

- Plan koncentruje się na daniu obu stronom gwarancji bezpieczeństwa, by zapewnić długotrwały pokój - powiedział przedstawiciel administracji USA. - Zawiera rzeczy, których Ukraina chce i potrzebuje do długotrwałego pokoju - dodał.

Rozmówca nie przedstawił szczegółów dotyczących planu, który wciąż ma podlegać w pewnym stopniu negocjacjom z udziałem zainteresowanych stron - podała telewizja.

Trzech przedstawicieli władz USA powiedziało NBC News, że ramy porozumienia pokojowego muszą być jeszcze zaprezentowane Ukraińcom, a zakończenie prac nad projektem zbiegło się w czasie z wizytą delegacji amerykańskiej w Ukrainie.

Według Axiosa i "Financial Times" plan ten ma zakładać m.in. oddanie Rosji reszty nieokupowanego Donbasu, częściowe rozbrojenie i radykalne zmniejszenie liczebności ukraińskiej armii, a także uznanie przez Waszyngton rosyjskiej aneksji Krymu i Donbasu.

