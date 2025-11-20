Wydawnictwo AST wycofało ze sprzedaży powieść Kinga na wniosek na wniosek Roskomnadzoru - poinformował dyrektor działu literatury pięknej wydawnictwa w wywiadzie dla portalu RBK.

Wcześniej, lokalne media w Nowosybirsku poinformowały, że tamtejsze księgarnie otrzymały nakaz wycofania powieści ze sprzedaży w związku z rosyjską ustawą zakazującą "propagandy LGBT". Nie wiadomo jednak, co konkretnie rosyjskie władze uznały za niepokojące w treści "To".

Stephen King zakazany w Rosji. Słynna powieść znika z półek

Już przed kilku laty rosyjska prasa opublikowała listę książek, które miały zostać wycofane ze sprzedaży po wprowadzeniu zakazu "propagandy LGBT". Poza bestsellerową powieścią Kinga znalazły się tam m.in. "Dekameron" Giovanniego Boccaccia, "Uczta" Platona, "W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta oraz "Nietoczka Niezwanowa" Fiodora Dostojewskiego.

Powody usunięcia "To" nie są jednak jasne. Przedstawiciele popularnych w Rosji sklepów internetowych Wildberries i Russ poinformowali zapewnili państwowe media, że ​​"ściśle przestrzegają" prawa i nie zezwalają na sprzedaż książek zakazanych w Federacji Rosyjskiej. Nie sprecyzowali jednak, w jaki sposób "To" rzekomo wyłamuje się rosyjskim standardom prawnym.

Stephen King - najpopularniejszy zagraniczny pisarz na rynku rosyjskim - już w 2022 roku zdecydował, że jego nowe powieści nie będą dostępne dla tamtejszych czytelników. Doprecyzował, że jest to akt sprzeciwu wobec inwazji Rosji na Ukrainę.

"Prawa do wszystkich wcześniej zakupionych dzieł pozostają własnością 'AST' przez cały okres obowiązywania umów (najbliższe trzy do czterech lat), ale nie będzie żadnych nowych powieści ani kontynuacji poprzednich praw" – oświadczyło wówczas wydawnictwo.

Powieść Kinga "To" została opublikowana w Stanach Zjednoczonych w 1986 roku i od tamtej pory sprzedała się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Opowiada o grupie dzieci, które jako jedyne rozumieją, że za zabójstwami w mieście Derry klaun Pennywise i rozpoczynają z nim walkę. Książka została zekranizowana w dwóch częściach, które trafiły do kin w 2017 i 2019 roku.

