Kosiniak-Kamysz o dywersantach. "Zabrakło informacji ze strony ukraińskiej"

- Żyjemy w czasach, w których nie brakuje niebezpieczeństw. Patrząc na lotnisko w Kopenhadze, na różnego rodzaju zamachy, niestety jest w wielu miejscach. Wynika nie tylko z bliskości frontu, z sytuacji. Wynika ze złożoności sytuacji światowej, globalnej - mówił Kosiniak-Kamysz.

Nawiązując do działań polskiego wojska w związku z aktami dywersji na kolei, wicepremier wskazywał, że współcześnie "niebezpieczeństw nie brakuje, ale nigdy nie możemy się obawiać i lękać, żeby strach nas sparaliżował. Mamy być ostrożni, ale nie zastraszeni".

- Dochodzi do sytuacji niebezpiecznych na całym świecie, nawet w potędze, jaką są Stany Zjednoczone. Niestety nie wszystkiemu można zapobiec - mówił dalej Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Wojsko powinno być tam, gdzie jest potrzebne

Marcin Fijołek zapytał ministra obrony narodowej o rozpoczęcie operacji "Horyzont", w ramach której wojsko ma wesprzeć służby podległe MSWiA w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym linii komunikacyjnych. Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nowa inicjatywa rządu jest niezbędna w obliczu niedawnych aktów dywersji na kolei.

- Wojsko powinno być tam, gdzie jest potrzebne, zawsze. A jeśli jest potrzebne do wsparcia ludności cywilnej, ochrony i bezpieczeństwa, tak jak podczas powodzi, tak jak na granicy, tak jest teraz potrzebne tutaj - komentował.

Kosiniak-Kamysz wyraził pewność, że prezydent Karol Nawrocki podpisze postanowienie o współpracy oddziałów Sił Zbrojnych i Policji w ramach akcji "Horyzont". Niedługo później przypuszczenia ministra się potwierdziły - rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował media, że Nawrocki wyraził zgodę na inaugurację wojskowej operacji.

- Bardzo dziękuję panu prezydentowi za ten podpis - skomentował na antenie Polsat News szef MON.

Polityk PSL zaznaczył, że współpraca rządu z prezydentem jest konieczna do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa. Dodał, że operacja "Horyzont" to "nie jest początek ochrony infrastruktury krytycznej", ale kontynuacja i wzmocnienie działań zainicjowanych wiele lat wstecz.

Plan pokojowy Ukrainy "ograniczy suwerenność Polski"? Wicepremier zaprzecza

Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany przez Marcina Fijołka o ogłoszony w środę amerykański plan pokojowy dla Ukrainy, którego szczegóły opublikował m.in. "Financial Times". Według nieoficjalnych doniesień Wojciecha Szewki, w dokumencie tym ma się również znaleźć zapis o "ograniczeniu suwerenności Polski, Rumunii i krajów bałtyckich".

Wicepremier powiedział, że informacje te w żaden sposób nie zostały potwierdzone przez stronę amerykańską i nie można ich traktować wiarygodnie.

- Wczoraj rozmawiałem z nowym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, który nie potwierdzał w żaden sposób, nie przekazał tego typu informacji. Myślę, że też był zaskoczony publikacjami "Financial Times". Więc trudno się odnosić do dywagacji - komentował.

Gość Marcina Fijołka stwierdził, że z jego perspektywy jest to "niemożliwe, żeby Amerykanie, widząc zaangażowanie i emocje sojusznicze, które są między naszymi państwami, byli w stanie to zaproponować".

Szef PSL wyraził nadzieję, że efektem negocjacji ukraińsko-rosyjsko-amerykańskich będzie zamrożenie konfliktu zbrojnego. Zdaniem wicepremiera, monitorowanie sytuacji na froncie za naszą wschodnią granicą jest kluczowe dla skutecznej ochrony polskiego społeczeństwa.

- Ci, którzy dzisiaj twierdzą, że to nie nasza sprawa, co się dzieje na Ukrainie: to jest bardzo nasza sprawa. W kontekście każdego scenariusza - mówił. - Czy osiągnięcie zawieszenia broni, pokoju, uśpienia, zamrożenia konfliktu czy dalszego jego rozwoju. Wszystko ma ogromny wpływ na sytuację bezpieczeństwa Polski - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

