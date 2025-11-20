Do wypadku doszło w poniedziałek podczas lądowania delegacji na w lotnisku w Kolwezi na południu Demokratycznej Republiki Konga.

Na pokładzie oprócz ministra górnictwa DRK Louisa Watuma Kabamby znajdowało się 20 innych kongijskich polityków.

Wyczarterowany samolot Embraer ERJ‑145LR należący do linii lotniczych Angoli rozbił się podczas lądowania po locie z Kinszasy. Łącznie na pokładzie znajdowało się 26 pasażerów i trzech członków załogi.

Samolot z delegacją kongijskiego rządu rozbił się na lotnisku w Kolwezi

"Samolot wylądował przed umieszczonym w nieprawidłowym miejscu progiem pasa startowego, co spowodowało uszkodzenie głównego podwozia i zatrzymanie się samolotu poza pasem startowym, po czym ogon stanął w płomieniach. Nikt nie odniósł obrażeń, jednak samolot całkowicie spłonął" - poinformował serwis The Aviation Herald.



Na nagraniach, które obiegły media społecznościowe, widać, że do tragedii brakowało niewiele. Kongijscy politycy musieli wyczołgiwać się z pokładu płonącego samolotu.

Na jednym z nagrań widać walkę pasażerów z zablokowanymi drzwiami samolotu. W końcu podjęli oni decyzję, by szukać ucieczki przed ogniem skacząc na skrzydło odrzutowca.

Jak się okazało w wyniku katastrofy nikt nie zginął.



Władze Demokratycznej Republiki Konga zdecydowały o wszczęciu śledztwa, które wyjaśni przyczyny katastrofy. W tej chwili za najbardziej prawdopodobny scenariusz uważa się wspomniane błędne oznaczenie początku lądowiska, przez co odrzutowiec nie wytrącił wystarczająco prędkości przed końcem pasa startowego.

