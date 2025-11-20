Katastrofa kolejowa w Czechach. Poszkodowanych co najmniej 40 osób

Do zdarzenia doszło ok. 6:20. Z nieustalonych dotąd przyczyn zderzyły się ze sobą ekspres R 658 Bezdrev i pociąg osobowy Os 8053. Straż pożarna poinformowała, że pasażerowie zostali ewakuowani.

Według lokalnych mediów poszkodowanych zostało co najmniej 40 osób. Czeskie ministerstwo transportu donosi o trzech osobach w stanie ciężkim. Ruch na linii Czeskie Budziejowice - Pilzno został czasowo wstrzymany.

Ranni przewożeni są do szpitala w Czeskich Budziejowicach. Na miejscu zdarzenia trwa akcja ratowników, którzy ewakuują poszkodowanych do podstawionych autobusów. Obecny jest również psycholog.

Policja prowadzi działania mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ustalenie przyczyn wypadku. Maszyniści obu pociągów zostali zbadani przy pomocy alkomatu - nie stwierdzono, by byli pod wpływem alkoholu.

Cestující z obou vlaků jsou evakuováni Probíhá triáž a ošetřování zraněných ve spolupráci se ZZS a Policií ČR.

Na místě jsou evakuační autobusy @HZS_jihocesky. pic.twitter.com/vzesJv1UEX — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) November 20, 2025

Z nieoficjalnych informacji, które pojawiły się w serwisie Zdopravy.cz wynika, że pociąg ekspresowy mógł zignorować sygnał nakazujący zatrzymanie się. Doniesienia potwierdził czeski minister transportu Martin Kupka. "Według wstępnych informacji Zarządu Kolei, pociąg ekspresowy prawdopodobnie minął semafor w pozycji STOP".

Zderzenie pociągów w Czechach. Na odcinku brak systemu ETCS

Inspektor Generalny Inspekcji Kolejowej Jan Kučera przekazał, że odcinek, na którym doszło do katastrofy, nie był wyposażony w system bezpieczeństwa ETCS.

"Wprowadzenie ETCS na tej linii planowane jest po roku 2030. Jednak wypadek ten pokazuje również, że konieczne jest dalsze rozwijanie nowoczesnych zabezpieczeń, które będą lepiej zapobiegać błędom ludzkim" - napisał w swoich mediach społecznościowych Martin Kupka.

Minister transportu zapewnił, że monitoruje sytuację i na bieżąco będzie przekazywał informacje dotyczące zdarzenia. "Życzę wszystkich poszkodowanym szybkiego powrotu do zdrowia. Inspektorat Kolejnictwa już bada sprawę" - czytamy.

