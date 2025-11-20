Kaczyński o pięciu zasadach Tuska. Zdecydowana reakcja
- Pani pyta kogoś, kto leży i jest kopany o to, czy będzie się solidaryzował. Nie ma mowy - powiedział Jarosław Kaczyński zapytany przez reporterkę Polsat News Adaminę Sajkowską o pięć zasad Donalda Tuska na 2026 rok. Reguły przekazane przez premiera "mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową". Prezes PiS zabrał też głos w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie.
- Z mojego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia, ale alkohol trzeba generalnie w Sejmie zwalczać. Są bowiem czasem takie niemiłe sceny - powiedział Jarosław Kaczyński, komentując o decyzje marszałka Włodzimierza Czarzastego w te sprawie. Odniósł się też do tzw. pięciu zasad Donalda Tuska.
Jarosław Kaczyński w Sejmie. Skomentował pięć zasad Donalda Tuska
- Na pewno nie powinno być wojny domowej, ale to Donald Tusk ją wywołuję prześladowaniami opozycji i w ogóle wręcz skandalicznymi zachowaniami To jest jego metoda rządzenia - ocenił
Dopytany, czy dla bezpieczeństwa kraju PiS podpisze się po tymi zasadami odparł: Proszę nie żartować. Pani pyta kogoś, kto leży i jest kopany o to, czy będzie się solidaryzował. Nie ma mowy. W naszym przekonaniu Tusk prowadzi politykę antynarodową.
ZOBACZ: Kaczyński ocenił Hołownię. "Warto powiedzieć coś dobrego, takie są obyczaje"
Premier Donald Tusk ogłosił w środę pięć zasad, "które mają przywrócić elementarną odpowiedzialność państwową". Mają to być reguły na 2026 - na "rok zawieszenia broni".
Te zasady to:
- Nie atakuj polskich służb i wojska
- Nie powtarzaj rosyjskiej propagandy
- Koniec z wetami i sabotażem legislacyjnym
- Jestem za Zachodem, a nie Wschodem; nie podważam członkostwa w UE
- Jestem po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją
W środę nowy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał zarządzenie o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu.
- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu (sprzedaży alkoholu) na stacjach benzynowych, o konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały - tak tłumaczył swoją decyzję marszałek na konferencji prasowej.
- Uważam, że powinniśmy jako instytucja państwowa dać przykład, dlatego to zarządzenie podpisałem – dodał Czarzasty.
Zarządzenie wejdzie w życie w poniedziałek 24 listopada.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej