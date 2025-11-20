Włodzimierz Czarzasty (Lewica) został we wtorek wybrany na nowego marszałka Sejmu. Zgodnie z umową koalicyjną zastąpił na tej funkcji lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, który od teraz będzie wicemarszałkiem Sejmu. Podczas wyboru Hołowni na wicemarszałka Czarzasty wstrzymał się od głosu.

Na początku czwartkowych obrad Sejmu, Czarzasty powiedział, że nie zagłosował na Hołownię, ponieważ "w ogóle nie nacisnął przycisku".

Czarzasty przeprasza Hołownię. "Po prostu się pogubiłem"

- Chciałem przeprosić Szymona Hołownię, w ostatnim głosowaniu jak wybieraliśmy go na wicemarszałka nie zagłosowałem na niego, w ogóle nie nacisnąłem przycisku. Dlatego, że robiłem to po raz pierwszy i po prostu się pogubiłem, Szymon, przepraszam - powiedział Czarzasty.

Za wyborem Hołowni głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymało się 162. Hołownię poparło 153 posłów klubu KO (przeciw była Magdalena Filiks), 31 posłów PSL, 30 posłów Polski 2050 i 20 posłów Lewicy. Hołownię poparło też 12 posłów Konfederacji, pięciu posłów koła Razem, trzech koła Wolni Republikanie oraz dwóch posłów niezrzeszonych.

157 posłów PiS wstrzymało się od głosu, pięciu posłów tej formacji poparło kandydaturę Hołowni (Zbigniew Chmielowiec, Maria Kurowska, Marek Suski, Wojciech Szarama, Robert Telus), przeciw było 13. Natomiast trzech posłów koła Konfederacja Korony Polskiej i 2 posłów niezrzeszonych wstrzymało się od głosu.

Nowy marszałek podjął pierwsze decyzje

Pierwszą decyzją podjętą przez Włodzimierza Czarzastego jako nowego marszałka Sejmu było zarządzenie dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu. Postanowienie wejdzie w życie 24 listopada.

- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży w stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały - wskazał Czarzasty, argumentując swoje orzeczenie.

Oprócz tego marszałek zapowiedział wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczania "kilometrówek" przez posłów. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

