Walka o mundial. Biało-czerwoni poznali rywala

Po raz ostatni polska reprezentacja w piłce nożnej miała okazję spotkać się na murawie z albańskimi zawodnikami w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2024 we wrześniu 2023 r. Wówczas spotkanie to zakończyło się wygraną przeciwnika 2:0.

Podczas wcześniejszego meczu eliminacji rozegranego 27 marca 2023 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie, Albańczycy musieli uznać zwycięstwo gospodarczy 1:0. Zwycięską bramkę strzelił Karol Świderski.

Baraże do Mistrzostw Świata. Polska poznała rywala

Jeśli 26 marca Polska osiągnie sukces, zakwalifikuje się do finału baraży, gdzie spotka się z reprezentacją Ukrainy lub Szwecji.

Biało-czerwoni, którzy w grupie eliminacyjnej zajęli drugie miejsce, za Holendrami, po raz trzeci z rzędu o udział w wielkiej imprezie muszą powalczyć w barażach. Dwa wcześniejsze takie podejścia - do mundialu 2022 w Katarze i mistrzostw Europy 2024 w Niemczech - zakończyły się ich sukcesem.

Reprezentacja Polski jest jedną z 16 drużyn ze Starego Kontynentu, które wciąż mają szansę na występ przyszłorocznym turnieju w USA, Meksyku i Kanadzie.

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni