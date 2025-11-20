Atak w centrum handlowym. 14-latek trafił do szpitala

14-latek został zaatakowany nożem w jednym z bydgoskich centrów handlowych. Do ataku doszło, gdy znajdował się w przebieralni. Nastolatek został zabrany do szpitala, nie jest znany stan jego zdrowia. W związku ze sprawą został zatrzymany 21-latek.

Policja zatrzymała 21-latka w związku z atakiem nożem

Sytuacja do której doszło w jednym ze sklepów znajdujących się w bydgoskim centrum handlowym przy ul. Jagiellońskiej, miała miejsce chwilę po godzinie 14. 

Atak w centrum handlowym. 14-latek zaatakowany nożem

Jak przekazała w rozmowie z Interią nadkom. Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, policjanci po przybyciu na miejsce zastali personel sklepu oraz pracowników ochrony.

 

Świadkowie zdarzenia przekazali, że w jednej z kabin znajdujących się w sklepowej przebieralni, 14-latek został zaatakowany nożem w brzuch

 

Nastolatek został zabrany do szpitala, jego stan w momencie przewiezienia do szpitala był ciężki. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej, obecnie jego stan jest nieznany.

 

Pracownicy ochrony przekazali funkcjonariuszom 21-latka, którego ujęli po zdarzeniu. 

 

- Najprawdopodobniej ten mężczyzna ma związek ze zdarzeniem - poinformowała nadkom. Kowalska.

 

W momencie zatrzymania był trzeźwy. Został przewieziony do bydgoskiej komendy na Śródmieściu w celu wykonania dalszych czynności w kierunku usiłowania zabójstwa. Za ten czyn grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności.


W tej sprawie będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo.

 

