Atak na polskiego ambasadora w Rosji. "Zorganizowana akcja"

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził w Polsat News, że w niedzielę, 16 listopada, doszło do ataku na ambasadora Polski w Rosji w Petersburgu. O sprawie jako pierwsza poinformowała "Gazeta Wyborcza".

- Niestety sytuacja miała miejsce na głównej ulicy w Petersburgu. Trwał tam protest, więc to była zorganizowana akcja. I od aktów słownych - tak to nazwijmy - niestety było bardzo mocne dążenie też do agresji czysto fizycznej, tak że musiała interweniować ochrona pana ambasadora - poinformował rzecznik. Ambasadorowi na szczęście nic się nie stało.

Rosja. Krzysztof Krajewski zaatakowany w Petersburgu

Temat ataku na ambasadora został podjęty przez MSZ podczas środowego spotkania z charge d'affaires ambasady rosyjskiej w Polsce przy okazji wręczenia noty cofającej zgodę na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Polsce. Wcześniej tego samego dnia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął tę decyzję w odpowiedzi na akty dywersji na kolei.

- Drugim tematem (spotkania - red.) było wyrażenie naszego stanowczego sprzeciwu wobec usunięcia płaskorzeźb na cmentarzu w Katyniu - przekazał rzecznik. Nakaz demontażu wydała prokuratura obwodu smoleńskiego, argumentując, że płaskorzeźby naruszają przepisy dotyczące obiektów dziedzictwa kulturowego i upamiętnienia zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej; tak w rosyjskim oficjalnym przekazie państwowym nazywana jest II wojna światowa.

O demontaż rzeźb apelował wiceprzewodniczący Dumy obwodu smoleńskiego Walerij Kuzniecow, reprezentujący Partię Komunistyczną Federacji Rosyjskiej. To ugrupowanie niezmiennie kwestionuje odpowiedzialność ZSRR za zbrodnię katyńską.

- Trzecim tematem było oczywiście to zdarzenie niedzielne (atak na ambasadora - red.), że nie może być zgody na takie sytuacje. Strona rosyjska przyznała, że rzeczywiście do takich sytuacji nie powinno dochodzić - przekazał Maciej Wewiór. - Tam nie doszło do fizycznej konfrontacji z ambasadorem, ale rzeczywiście ochrona musiała interweniować.

Rzecznik MSZ poinformował również, że resort nie otrzymał jeszcze żadnej informacji od strony rosyjskiej dotyczącej polskich placówek.

