"Fakt, że ten sam błazen narzeka teraz na domniemane akty sabotażu, nigdy nie będzie śmieszny. Jak ktokolwiek może brać taki rząd na poważnie? Niemożliwe" - grzmiał w mediach społecznościowych Keubel.

Reprezentant skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD) w swoich pisach regularnie krytykuje polski rząd i twierdzi, że Polska jest obecnie jednym z największych rywali Niemiec w Europie. Jego najnowszy komentarz nawiązuje do polityki szefa MSZ ws. niedawnych wydarzeń w miejscowościach Mika i Gołąb, w których doszło do aktów dywersji.

Polityk AfD kpi z Sikorskiego. Nazwał go "błaznem"

Keubel w mocnych słowach odwołał się do decyzji Sikorskiego podjętych w związku z incydentami na kolei, które służby uznały za akt terrorystyczny.

Sikorski podczas środowej konferencji prasowej oskarżył Rosję o przeprowadzenie zamachu na bezpieczeństwo polski i poinformował, że rosyjski konsulat w Warszawie zostanie zamknięty. To właśnie te ruchy szefa MSZ Fabian Keubel określił jako "narzekanie na domniemane akty sabotażu".

Das ausgerechnet diese Witzfigur sich nun über angebliche Sabotageakte beschwert, wird auch niemals nicht zum lachen sein. Wie soll man so eine Regierung ernst nehmen? Unmöglich. https://t.co/HIQoQEnjHh pic.twitter.com/oAQOA4xbGn — Fabian Keubel (@FKeubel) November 20, 2025

Zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej polityk AfD zamieścił w sieci inną antypolską wypowiedź, w której stwierdził, że Polacy postrzegają siebie jako odwieczne ofiary Europy.

"Polacy postrzegają siebie po prostu jako wielką, godną politowania, odwieczną ofiarę europejskiej historii. Bycie ofiarą to tożsamość narodowa. Są po prostu Afroamerykanami Europy" - pisał Keubel.

Antypolskie wpisy niemieckiego polityka. Jest reakcja premiera

Na słowa działacza AfD zareagował m.in. premier Donald Tusk. Szef rządu zwrócił się do Karola Nawrockiego, Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Mentzena i stwierdził, że AfD jest ich ulubioną niemiecką partią.

"Panowie Nawrocki, Kaczyński i Mentzen! Liderzy ulubionej przez was niemieckiej partii AfD właśnie oświadczyli, że Polacy są 'Afroamerykanami Europy' z wiecznym kompleksem krzywdy, że jesteśmy większym zagrożeniem niż Rosja i że ograbiliśmy Niemcy z ich ziem. Wstyd mi za was!" - pisał w mediach społecznościowych.

Fabian Keubel jest jednym z najaktywniejszych przedstawicieli niemieckiej skrajnej prawicy. Nie ukrywa on swojej niechęci do polskich władz - we wpisie opublikowanym 14 listopada Keubel nazwał Polaków najbardziej antyniemieckim narodem na świecie.

Zdaniem Keubela, lider AfD Tino Chrupalla "ma absolutną rację i odpowiedział bardzo dyplomatycznie". "W rzeczywistości Polska obiektywnie stanowi dla Niemiec o wiele większe zagrożenie niż Rosja czy ktokolwiek inny" - stwierdził.

Z kolei w październiku niemiecki polityk uznał, że Polska nie powinna być dłużej traktowana jako niemiecki sojusznik.

"Dopóki Polska zachowuje się tak wrogo wobec Niemiec, nie powinniśmy jej już traktować jako państwa przyjaznego. Żądania są zatem słuszne i zasadne. Frakcja parlamentarna AfD powinna zająć się tym w Bundestagu" - pisał polityk.

AfD, reprezentowana przez Fabiana Keubela, odnotowuje obecnie wysokie poparcie w niemieckich sondażach. Przedmiotem kontrowersji na niemieckiej scenie politycznej pozostają jednak m.in. relacje partii z Rosjanami i wspieranie działań Władimira Putina.

