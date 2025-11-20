Akty dywersji na kolei. Polska zażądała od Białorusi wydania podejrzanych 

Rzecznik MSZ przekazał, że w nocie strona Polska zawnioskowała o "wydanie dwóch obywateli Ukrainy podejrzewanych o dopuszczenie się na zlecenie służb specjalnych Federacji Rosyjskiej przestępstw o charakterze terrorystycznym w związku ze zdarzeniem w miejscowości Mika oraz miejscowości Gołąb".

W środę prokurator krajowy Dariusz Korenluk poinformował, że do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów złożono dwa wnioski o tymczasowy areszt dla podejrzanych o organizację aktów dywersji na polskiej kolei. Wcześniej rzecznik ministra-koordynatora ds. służb specjalnych zapewnił, że służby działają także na terytorium Polski.

- Potwierdzam, że dochodzi już teraz do pierwszych zatrzymań. Osoby biorące w tym udział są zatrzymywane przez ABW i przez policję - mówił Dobrzyński.

Podczas wtorkowego wystąpienia w Sejmie Donald Tusk przekazał, że podejrzani o podłożenie ładunków wybuchów są dwaj obywatele Ukrainy działający na zlecenie rosyjskich służb.

- Jeden z nich to skazany przez sąd we Lwowie w maju tego roku obywatel Ukrainy. Skazany za akty dywersji na terenie Ukrainy, przebywający na Białorusi. Drugi to mieszkaniec Donbasu. Także przedostał się z Białorusi do Polski razem z pierwszym podejrzanym jesienią tego roku, tuż przed zamachami - przekazał Donald Tusk.

- Osoby te po dokonaniu aktu dywersji około miejscowości Mika opuściły teren Polski przez przejście graniczne w Terespolu. Było to tuż po przeprowadzeniu tego zamachu, a więc nie było one jeszcze zidentyfikowane przez służby. Polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób oraz utrwalone ich wizerunki - zapewnił szef rządu.

Decyzje MSZ po dywersji na kolei. Konsulat w Gdańsku zostanie zamknięty

Czwartkowe spotkania ze charge d’affaires Białorusi było poprzedzone rozmowami z dyplomatami rosyjskimi. W środę Maciej Wewiór przekazał na antenie Polsat News, że stronie rosyjskiej przekazana została nota dyplomatyczna o cofnięciu zgody na działanie w Gdańsku konsulatu Federacji Rosyjskiej. Personel musi opuścić kraj do północy 23 grudnia.

Polski MSZ wyraził też sprzeciw wobec demontażu polskich na tablic na cmentarzu w Katyniu oraz ataku na polskiego ambasadora, do jakiego doszło w niedzielę w Sankt Petersburgu.

- Bardzo jasno wyraziliśmy swoje stanowisko. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach w Polsce, to, co obserwujemy od jakiegoś, działania również w infosferze, dezinformacja, ostatnie działania dotyczące kolei - uważamy za przekroczenie pewnych linii, dlatego zdecydowaliśmy się na takie kroki - powiedział Maciej Wewiór.

