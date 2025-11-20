Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w programie "Graffiti"

Gościem Marcina Fijołka w czwartkowym wydaniu programu "Graffiti" będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Transmisję można śledzić od godz. 7.40 m.in. w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.