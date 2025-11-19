Zdemontowano tablice na polskim cmentarzu w Katyniu. Jest ruch MSZ

Polska

- Uważamy, że jest to niszczenie miejsc pamięci - powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, komentując doniesienia z Katynia. Rosyjskie władze zdemontowały tam część płaskorzeźb przedstawiających polskie odznaczenia państwowe. "Kolejny etap fałszowania historii" - napisała na X Karolina Romanowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie.

Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stoi przed tablicą z logo MSZ i flagami Polski i UE.
Polsat News
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór komentuje usunięcie polskich symboli w Katyniu

"W Katyniu usunięto polskie symbole. Rosyjskie władze kazały zdemontować płaskorzeźby Virtuti Militari i Krzyża Kampanii Wrześniowej odznaczeń naszych oficerów zamordowanych przez NKWD" - przekazała Romanowska.

"To kolejny etap fałszowania historii". Zdemontowano tablice na polskim cmentarzu

"To kolejny etap fałszowania historii i wymazywania prawdy o Zbrodni Katyńskiej. Pamiętajmy! Katyń to miejsce zbrodni sowieckiej, a prawda o niej pozostanie wieczna. Milczenie wobec takich działań oznacza zgodę na pisanie historii na nowo" - napisała przewodnicząca Pojednania Polsko-Ukraińskiego.

 

ZOBACZ: Służby zatrzymały pierwsze osoby. Pilny komunikat ws. dywersji na kolei

 

Działania rosyjskich władz skomentował na antenie Polsat News rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Poinformował, że kwestia ta została podniesiona we wtorkowym spotkaniu z przedstawicielem rosyjskiej ambasady.

 

- Podczas spotkania Wyraziliśmy nasze oburzenie i brak naszej zgody na niszczenie miejsc pamięci, bo warto wspomnieć, że w ostatnich dniach na cmentarzu w Katyniu zostały usunięte płaskorzeźby naszych odznaczeń. Uważamy, że jest to niszczenie miejsc pamięci - powiedział rzecznik MSZ.

 

WIDEO: Maciej Wewiór o demontażu płaskorzeźb w Katyniu

Rzecznik MSZ: przekroczenie pewnych linii

Rzecznik MSZ-u przekazał nowe informacje dotyczące wycofania przez ministra spraw zagranicznych zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku.

 

ZOBACZ: Rosyjski konsulat zostanie zamknięty. Szef MSZ zdecydował

 

- Jesteśmy już po spotkaniu z przedstawicielem ambasady rosyjskiej. Przekazaliśmy mu notę cofającą zgodę na funkcjonowanie w Polsce ostatniego konsulatu rosyjskiego w Gdańsku. To oznacza, że również cały personel musi opuścić terytorium Rzeczypospolitej. Do 23 grudnia to godziny 24 powinni opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przekazał rzecznik.

 

- Bardzo jasno wyraziliśmy swoje stanowisko. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach w Polsce, to, co obserwujemy od jakiegoś, działania również w infosferze, dezinformacja, ostatnie działania dotyczące kolei - uważamy za przekroczenie pewnych linii, dlatego zdecydowaliśmy się na takie kroki - powiedział Maciej Wewiór.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Zderzenie tramwajów i autobusu w Warszawie
Maciej Olanicki / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DYPLOMACJAKATYŃMSZPOLITYKA HISTORYCZNAPOLSKAROSJA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 