Jak ustaliło "Politico" amerykańskie władze szykują ogłoszenie "ważnego porozumienia pokojowego" z Rosją, które według ich deklaracji miałoby zakończyć trwającą już trzy lata wojnę.

Wysoki rangą urzędnik Białego Domu miał potwierdzić, że rozmowy dobiegają końca, a wszystkie strony są bliskie uzgodnienia kluczowych zapisów. Jak przekazał, do zawarcia porozumienia ma dojść do końca miesiąca - a być może "już w tym tygodniu".

Zakończenie wojny w Ukrainie. Trump ma przedstawić "rozsądne" rozwiązanie

Przedstawiciele administracji Trumpa przekonują, że znajdują się "na krawędzi wielkiego przełomu". Jednak jak podkreśla "Politico" nowy plan nie uwzględnia opinii Ukrainy ani europejskich sojuszników USA.

Jak ustalił Reuters, propozycje USA dotyczące zakończenia wojny obejmują m.in. oddanie przez Ukrainę części terytoriów oraz części uzbrojenia, a także ograniczenie liczebności sił zbrojnych.

Według amerykańskich urzędników dokument zostanie przedstawiony prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu jako rozwiązanie "rozsądne" oraz jako "fakt dokonany". "Stany Zjednoczone dały do zrozumienia Zełenskiemu, że Ukraina musi zaakceptować ramy porozumienia i jego główne założenia" - podaje Reuters powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

W administracji Trumpa panuje przekonanie, że Zełenski - pod presją trudnej sytuacji na froncie oraz problemów wewnętrznych - może zostać zmuszony do zaakceptowania amerykańskiej propozycji.

Tajne negocjacje USA-Rosja. Powstał 28-punktowy plan pokojowy

Wcześniej wydanie Axios ujawniło szczegóły tajnego planu pokojowego, uzgodnionego bezpośrednio między Białym Domem a Moskwą.

Z doniesień wynika, że specjalny przedstawiciel Trumpa, Steve Witkoff, prowadził przez trzy dni rozmowy z rosyjskim negocjatorem, Kiryłem Dmitrijewem, w Miami pod koniec zeszłego miesiąca, a obecnie na stole leży 28-punktowy plan pokojowy.

Plan ma się składać z czerech części: ustaleń dotyczących osiągnięcie pokoju na Ukrainie, gwarancji bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Europy i przyszłości relacji ukraińsko-rosyjskich. "Nie jest jasne, w jaki sposób plan podchodzi do kontrowersyjnych kwestii, takich jak kontrola terytorialna we wschodniej Ukrainie" - podaje Axios.

W środę prezydent Wołodymyr Zełenski w Turcji odbędzie spotkania z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem, gdzie będzie rozmawiać o "sprawiedliwym pokoju".

