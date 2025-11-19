Toksyczna chmura przesłoniła niebo. Dramatyczne nagrania z Azji
Ziemia się zatrzęsła, a po chwili niebo przesłonił słup toksycznego dymu, który osiągnął wysokość pięciu kilometrów. To skutek erupcji wulkanu Semeru - jednej z najaktywniejszych sejsmicznie góry w Indonezji. W mediach społecznościowych pojawiają się spektakularne nagrania skutków wybuchu, na których widać gęsty pył ogarniający okoliczne zabudowania.
- Wulkan Semeru w Indonezji wybuchł, emitując ponad pięciokilometrowy słup pyłu
- To kolejna z wielu erupcji tego wulkanu w ostatnim czasie
- Erupcja uwolniła toksyczny pył
- Semeru jest najwyższym aktywnym wulkanem na Jawie
Do erupcji wulkanu Semeru doszło w środę o godz. 16:00 lokalnego czasu. Słup pyłu wzbił się ponad dwa kilometry ponad krater, osiągając wysokość 5676 metrów nad poziomem morza - poinformowało indonezyjskie centrum wulkanologii i zapobiegania katastrofom geologicznym (PVMBG).
Erupcja wulkanu. Semeru wypluł tony popiołów
To kolejna z serii erupcji tego wulkanu, który od początku roku jest bardzo aktywny. W ciągu minionego tygodnia wybuchał on 12 razy, a od początku 2025 roku takich epizodów było 2806.
Semeru odpowiada za większość tegorocznych erupcji wulkanicznych w całej Indonezji - łącznie w tym kraju od 1 stycznia było ich 6993 - wynika z oficjalnych danych indonezyjskich służb.
Środowe erupcja uwolniła masy toksycznego wulkanicznego pyłu, który zasnuł całą okolicę. W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej nagrań, na których widać gęste, ciemne chmury popiołu, które zakrywają okoliczne doliny i miejscowości:
PVMBG wydał ostrzeżenia dla okolicznej ludności. Obowiązuje zakaz zbliżania się do wulkanu na bliżej niż 8 do 13 km, w zależności od zbocza. Specjaliści ostrzegają, że wulkan może wyrzucać rozgrzane głazy na odległość nawet 2,5 km od krateru. Cały czas istnieje ryzyko zejścia lawy wzdłuż dolin okolicznych rzek.
Wulkaniczny "gwóźdź" w niespokojnym kraju
Wulkan Semeru jest najwyższym aktywnym wulkanem na indonezyjskiej wyspie Jawa oraz trzecią pod względem aktywności górą w całym kraju. Jego krater wznosi się na wysokość 3676 metrów nad poziomem morza i bardzo często wydobywają się z niego chmury pyłu. Obecnie w jego obrębie obowiązuje drugi stopień alertu wulkanicznego.
Według miejscowej legendy mieszkają w nim bogowie, a sam wulkan uważa się za "gwóźdź" stabilizujący wyspę Jawa.
W Indonezji znajduje się 120 aktywnych wulkanów. Kraj położony jest w w bardzo aktywnej sejsmicznie strefie, znanej jako "Pacyficzny Pierścień Ognia".
