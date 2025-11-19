Szczątki drona na łotewskiej plaży. Na miejscu trwa akcja służb

Na plaży Karosta w Lipawie znaleziono szczątki drona - poinformowały w środę łotewskie władze. Agencja LETA przekazała, że na miejscu czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzą wojsko i policja.

Uszkodzony czerwony dron leżący na plaży przy brzegu morza.
Łotewska policja
Na łotewskiej plaży znaleziono drona

W specjalnym komunikacie łotewskie władze zapewniły, że obiekt nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. Przypomniano, że w ciągu ostatnich tygodni wody Bałtyku wielokrotnie wyrzucały na brzeg łotewskich plaż szczątki lub części rosyjskich dronów.

 

Informacja o odnalezieniu kolejnego bezzałogowca została przekazana Narodowym Siłom Zbrojnym (NAF), które przekazały, że na miejsce wezwano specjalistów od detonacji materiałów wybuchowych.

 

Agencja LETA przywołała też incydent z początku września, kiedy to nad terytorium Polski wtargnęło kilkanaście dronów. Podkreślono, że do ich zestrzelenia poderwano wówczas polskie F-16 i NATO-wskie F-35 i był to pierwszy przypadek zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców nad terytorium państwa należącego do NATO

 

Agata Sucharska / polsatnews.pl / PAP
