Szczątki drona na łotewskiej plaży. Na miejscu trwa akcja służb
Na plaży Karosta w Lipawie znaleziono szczątki drona - poinformowały w środę łotewskie władze. Agencja LETA przekazała, że na miejscu czynności dochodzeniowo-śledcze prowadzą wojsko i policja.
W specjalnym komunikacie łotewskie władze zapewniły, że obiekt nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. Przypomniano, że w ciągu ostatnich tygodni wody Bałtyku wielokrotnie wyrzucały na brzeg łotewskich plaż szczątki lub części rosyjskich dronów.
Informacja o odnalezieniu kolejnego bezzałogowca została przekazana Narodowym Siłom Zbrojnym (NAF), które przekazały, że na miejsce wezwano specjalistów od detonacji materiałów wybuchowych.
Agencja LETA przywołała też incydent z początku września, kiedy to nad terytorium Polski wtargnęło kilkanaście dronów. Podkreślono, że do ich zestrzelenia poderwano wówczas polskie F-16 i NATO-wskie F-35 i był to pierwszy przypadek zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców nad terytorium państwa należącego do NATO.
