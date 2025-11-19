Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał na platformie X komunikat o zatrzymaniach w tej sprawie. "Trwają intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze" - napisał Jacek Dobrzyński.

Wcześniej podczas przemówienia w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski zaznaczył, że Polska odpowie na działania obcych służb nie tylko dyplomatycznie.

Komunikat w sprawie dywersji na kolei. "Dochodzi do zatrzymań"

- Sprawa jest traktowana priorytetowo, niezmiernie poważnie. W przestrzeni medialnej pojawiają się różne informacje - apeluję do państwa o powściągliwość, nie możemy spekulować - dodał na konferencji prasowej.



Dobrzyński przestrzegał, że rosyjskie służby wywiadowcze chcą wiedzieć, w którą stronę idą polskie służby i jakie wątki badają.

- Dzisiaj polskie służby mają już dużo więcej informacji. Dochodzi już teraz do pierwszych zatrzymań. Osoby biorące w tym udział są zatrzymywane przez ABW i policję - podkreślił. Po czym dodał, że "sprawa ma charakter niezmiernie dynamiczny i rozwojowy".

- Wtedy, gdy intencją akcji szpiegostwo-dywersyjnej są ofiary w ludziach, nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym - tłumaczył Sikorski.

