Sabotaż na kolei. Kilka osób zatrzymanych, trwają przesłuchania
"Informuję, że trwają intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze, w tym zatrzymania osób oraz zabezpieczanie i analiza dowodów" - przekazał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ma to związek z aktami dywersji na trasie kolejowej Warszawa - Lublin, w miejscowości Mika oraz pod Puławami.
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał na platformie X komunikat o zatrzymaniach w tej sprawie. "Trwają intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze i dochodzeniowo-śledcze" - napisał Jacek Dobrzyński.
Wcześniej podczas przemówienia w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski zaznaczył, że Polska odpowie na działania obcych służb nie tylko dyplomatycznie.
Komunikat w sprawie dywersji na kolei. "Dochodzi do zatrzymań"
- Sprawa jest traktowana priorytetowo, niezmiernie poważnie. W przestrzeni medialnej pojawiają się różne informacje - apeluję do państwa o powściągliwość, nie możemy spekulować - dodał na konferencji prasowej.
Dobrzyński przestrzegał, że rosyjskie służby wywiadowcze chcą wiedzieć, w którą stronę idą polskie służby i jakie wątki badają.
- Dzisiaj polskie służby mają już dużo więcej informacji. Dochodzi już teraz do pierwszych zatrzymań. Osoby biorące w tym udział są zatrzymywane przez ABW i policję - podkreślił. Po czym dodał, że "sprawa ma charakter niezmiernie dynamiczny i rozwojowy".
- Wtedy, gdy intencją akcji szpiegostwo-dywersyjnej są ofiary w ludziach, nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym - tłumaczył Sikorski.
Wkrótce więcej informacji...
