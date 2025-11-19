Radosław Sikorski przekazał, że po tym, jak wycofał zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Krakowie, zapowiedział, że jeśli Rosja nie zrezygnuje z działań sabotażowych, będą kolejne decyzje.

Rosyjski konsulat w Gdańsku zostanie zamknięty. "Decyzja o wycofaniu zgody"

- Zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę. Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Jak powiedziałem w swoim przemówieniu: wtedy, gdy intencją akcji szpiegostwo-dywersyjnej są ofiary w ludziach, nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym - powiedział szef MSZ na konferencji w Sejmie.

- Podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, co będzie w ciągu następnych godzin zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą - dodał. Podkreślił, że nie jest to jeszcze pełna odpowiedź na niedawne akty dywersji i wrogie działania tego kraju.

Podczas wcześniejszego wystąpienia na posiedzeniu Sejmu Sikorski stwierdził, że zdarzenia na kolei były poważniejsze, niż te, do których dochodziło wcześniej: - Tym razem był to akt nie tylko dywersji jak poprzednio, lecz akt terroru państwowego, gdyż jasną intencją było spowodowanie ofiar w ludziach. Spotka się to z naszą odpowiedzią, nie tylko dyplomatyczną, o czym będziemy informować w najbliższych dniach.

Zamknięcie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Polsce

Placówka w Gdańsku jest ostatnim rosyjskim konsulatem działającym w Polsce.

Wcześniejsze wspomniane przez Radosława Sikorskiego wycofanie działalności konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie miało miejsce po tym, jak ujawniono udział rosyjskich służb w podpaleniu centrum handlowego przy ul. Marywilskiej w Warszawie.

Przedtem po podpaleniu fabryki farb we Wrocławiu został zamknięty konsulat w Poznaniu.

Sikorski został zapytany podczas konferencji prasowej w Sejmie, jak długo Polska będzie tolerowała działalność rosyjskiej ambasady w Warszawie i czy zamknięcie konsulatu w Gdańsku będzie jedyną reakcją dyplomatyczną.

- Nie planujemy zerwania stosunków dyplomatycznych (z Rosją), tak jak nie zrywają ich inne kraje, na których terytorium miały akty dywersji, czy terroryzmu - powiedział wicepremier. - Będę w tej sprawie rozmawiał osobiście jeszcze dziś wieczorem z sekretarzem generalnym NATO, a jutro zbriefuję Radę ds. Zagranicznych UE - dodał.

