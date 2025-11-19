Sabotaż na kolei. Szef MSZ: Podjąłem decyzję o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Gdańsku
Podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku - przekazał szef MSZ Radosław Sikorski. To część odpowiedzi Polski na akty sabotażu na kolei, do których doszło w Polsce w ostatnich dniach.
Radosław Sikorski przekazał, że po tym, jak wycofał zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Krakowie, zapowiedział, że jeśli Rosja nie zrezygnuje z działań sabotażowych, będą kolejne decyzje.
Rosyjski konsulat w Gdańsku zostanie zamknięty. "Decyzja o wycofaniu zgody"
- Zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę. Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Jak powiedziałem w swoim przemówieniu: wtedy, gdy intencją akcji szpiegostwo-dywersyjnej są ofiary w ludziach, nie mamy do czynienia z dywersją, a wręcz z terrorem państwowym - powiedział szef MSZ na konferencji w Sejmie.
- Podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Gdańsku, co będzie w ciągu następnych godzin zakomunikowane stronie rosyjskiej oficjalną notą - dodał. Podkreślił, że nie jest to jeszcze pełna odpowiedź na niedawne akty dywersji i wrogie działania tego kraju.
ZOBACZ: Radosław Sikorski: Był to akt nie tylko dywersji, ale akt terroru państwowego
Podczas wcześniejszego wystąpienia na posiedzeniu Sejmu Sikorski stwierdził, że zdarzenia na kolei były poważniejsze, niż te, do których dochodziło wcześniej: - Tym razem był to akt nie tylko dywersji jak poprzednio, lecz akt terroru państwowego, gdyż jasną intencją było spowodowanie ofiar w ludziach. Spotka się to z naszą odpowiedzią, nie tylko dyplomatyczną, o czym będziemy informować w najbliższych dniach.
Zamknięcie ostatniego rosyjskiego konsulatu w Polsce
Placówka w Gdańsku jest ostatnim rosyjskim konsulatem działającym w Polsce.
Wcześniejsze wspomniane przez Radosława Sikorskiego wycofanie działalności konsulatu Federacji Rosyjskiej w Krakowie miało miejsce po tym, jak ujawniono udział rosyjskich służb w podpaleniu centrum handlowego przy ul. Marywilskiej w Warszawie.
Przedtem po podpaleniu fabryki farb we Wrocławiu został zamknięty konsulat w Poznaniu.
ZOBACZ: Polska wprowadza stopień alarmowy CHARLIE. Obowiązki także dla obywateli
Sikorski został zapytany podczas konferencji prasowej w Sejmie, jak długo Polska będzie tolerowała działalność rosyjskiej ambasady w Warszawie i czy zamknięcie konsulatu w Gdańsku będzie jedyną reakcją dyplomatyczną.
- Nie planujemy zerwania stosunków dyplomatycznych (z Rosją), tak jak nie zrywają ich inne kraje, na których terytorium miały akty dywersji, czy terroryzmu - powiedział wicepremier. - Będę w tej sprawie rozmawiał osobiście jeszcze dziś wieczorem z sekretarzem generalnym NATO, a jutro zbriefuję Radę ds. Zagranicznych UE - dodał.
