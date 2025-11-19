"Są po prostu Afroamerykanami Europy". Antypolska tyrada polityka AfD

W mediach społecznościowych wybuchła burza po serii prowokujących wpisów Fabiana Keubela, polityka niemieckiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD).

W swoich postach na X Keubel krytykuje Polaków, twierdząc, że "polska tożsamość opiera się na poczuciu krzywdy". "Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Są po prostu Afroamerykanami Europy" - napisał polityk.

"O wiele większe zagrożenie niż Rosja". Politycy AfD o Polsce

Keubel odwołuje się również do wypowiedzi lidera AfD Tino Chrupalli, z wywiadu dla niemieckiej stacji ZDF, w którym Chrupalla miał powiedzieć, że "Polska może stanowić zagrożenie dla Niemiec". - Polska nie wydała Niemcom poszukiwanego przestępcy, terrorysty - dodał nawiązując do sprawy Nord Stream.

Zdaniem Keubela, Chrupalla "ma absolutną rację i odpowiedział bardzo dyplomatycznie". "W rzeczywistości Polska obiektywnie stanowi dla Niemiec o wiele większe zagrożenie niż Rosja czy ktokolwiek inny" - stwierdził.

ZOBACZ: AfD współpracuje z Kremlem? Media: Mogą przekazywać tajemnice wojskowe Rosji

Według Keubela, zarzuty wobec Polski idą dalej - oskarża Warszawę o "kradzież ziem", "masowe wysiedlenia" oraz "ochranianie terrorystów", którzy "przeprowadzili ataki na nasze centralne źródło energii".

"Głęboko nad tym ubolewam, ale obiektywnie rzecz biorąc, nie ma obecnie kraju bardziej antyniemieckiego w słowach i czynach niż Polska. W przeciwieństwie na przykład do Rosji, ta antyniemiecka Polska graniczy bezpośrednio z Niemcami (...) Dlatego Polska obiektywnie stanowi dla nas, Niemców, znacznie większe zagrożenie niż jakiekolwiek inne państwo" - podsumował.

Fabian Keubel (właściwie Fabian Küble) to aktywny działacz AfD i jej młodzieżówki Junge Alternative. Jest znany ze skrajnie prawicowych poglądów i kontrowersyjnych wypowiedzi na temat kobiet i mniejszości.

Przypomnijmy, że AfD notuje obecnie bardzo dobre wyniki w sondażach - według ostatnich badań YouGov partia może liczyć na nawet 27 proc. poparcia. Jak wskazują eksperci, część środowiska partii chętnie odwołuje się do narracji Kremla, a samo ugrupowanie często jest określane jako "prorosyjskie".

