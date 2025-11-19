Agenci ABW i CBŚP zatrzymali kilka osób w związku z incydentami na trasie kolejowej Warszawa - Lublin, w miejscowości Mika oraz pod Puławami - poinformował przed południem rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wcześniej, we wtorek, Donald Tusk przekazał, że zidentyfikowano dwóch Ukraińców, którzy są podejrzani w sprawie, jednak opuścili terytorium Polski.

"Rozmawiałem z premier Donaldem Tuskiem" - napisał na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak stwierdził, szef polskiego rządu wyraził m.in. współczucie w związku z ofiarami śmiertelnymi w Tarnopolu i dziesiątkami rannych w innych regionach Ukrainy.

Tusk przekazał Zełenskiemu także "informacje pochodzące z organów ścigania i wywiadu, dotyczące niedawnych aktów sabotażu na polskiej kolei". Według niego na platformie społecznościowej Telegram prowadzono zorganizowaną kampanię dezinformacyjną wymierzoną w Ukrainę.

Zełenski: Ukraina gotowa do współpracy. Powstanie specjalna grupa

"Powiedziałem, że takie działania wywrotowe są skierowane przeciwko Ukrainie na co dzień, w tym na kolei. W przedsiębiorstwie Ukrzaliznycia (państwowym operatorze kolei - red.) wdrożyliśmy odpowiednie działania, aby przeciwdziałać takiemu sabotażowi" - dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że zarówno służby jego kraju, jak i te w Polsce, mają takie same informacje. "Wszystkie fakty wskazują, że za tym wszystkim kryje się rosyjski trop" - napisał, dodając, że nikt poza Rosjanami nie interesuje się takimi aktami dywersji.

"Ukraina jest gotowa do współpracy z Polską na różnych szczeblach i dzielenia się wszelkimi informacjami" - powiadomił Zełenski. Wspólnie z premierem Tuskiem - jak twierdzi - uzgodnili, że powołają ukraińsko-polską grupę, której celem będzie zapobieganie podobnym zdarzeniom.

"Doceniamy wszelką pomoc ze strony Polski i jesteśmy zawsze gotowi współpracować, aby wspólnie chronić ludzkie życie i przeciwdziałać wszelkim możliwym działaniom wywrotowym i wyzwaniom" - podsumował.

Reakcja Kremla na działania polskiego rządu. "Możemy tylko ubolewać"

W środę na sejmowym posiedzeniu szef MSZ Radosław Sikorski stwierdził, że ostatnie incydenty są poważniejsze niż poprzednie. - Tym razem był to akt nie tylko dywersji jak poprzednio, lecz akt terroru państwowego, gdyż jasną intencją było spowodowanie ofiar w ludziach. Spotka się to z naszą odpowiedzią, nie tylko dyplomatyczną, o czym będziemy informować w najbliższych dniach - powiedział.

Na późniejszej konferencji prasowej dodał, że zamknięty zostanie ostatni w Polsce rosyjski konsulat, znajdujący się w Gdańsku. Jak podkreślił, ostrzegał Rosję przed konsekwencjami podejmowania prób destabilizacji polskiego bezpieczeństwa. - Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje - zauważył.

W odpowiedzi na tę decyzję rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ocenił, że stosunki z Polską "uległy całkowitej degradacji". - Polska próbuje zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją, a Moskwa może jedynie wyrazić nad tym ubolewanie - skwitował.

Zatrzymania w związku aktami dywersji na kolei

Według Jacka Dobrzyńskiego akty dywersji na kolei są traktowane priorytetowo i "niezmiernie poważnie". - Dzisiaj polskie służby mają już dużo więcej informacji. Dochodzi już teraz do pierwszych zatrzymań. Osoby biorące w tym udział są zatrzymywane przez ABW i policję - mówił.

Zatrzymanych miało zostać dotąd kilka osób, ale rząd nie zdecydował się ujawnić ich dokładnej liczby. Przedstawiciele władzy zapewniają jednak, że nad sprawą pracują najlepsi funkcjonariusze i prokuratorzy.

