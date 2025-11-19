Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, dwa lotniska zamknięte
Z powodu ataku Rosji na terytorium Ukrainy, w przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie (...) a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - dodano. Z tego powodu lotniska Rzeszów i Lublin zostały zamknięte.
"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w naszej przestrzeni powietrznej operuje polskie i sojusznicze lotnictwo" - przekazało w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Jak dodano, zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji.
Z powodu konieczności zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska Rzeszów i Lublin zostały czasowo zamknięte - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
"Stan najwyższej gotowości". Polska poderwała myśliwce
"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano w mediach społecznościowych DORSZ.
Zaznaczono, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
ZOBACZ: Polskie myśliwce poderwane, jest komunikat wojska. "Stan najwyższej gotowości"
"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - podkreślono.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej