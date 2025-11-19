- Bez względu na ogromne rozczarowanie, jestem przekonany o uniewinnieniu po całym procesie w Niemczech - mówił w środę włoski obrońca Serhija K. Nicola Canestrini. - Sprawiedliwość to kręta droga, wynik ciągłej pracy, a nie... cud, który się spełnia - dodał.

Sąd Najwyższy Włoch rozpatrywał sprawę Ukraińca już po raz drugi. Obrońca 49-latka odwołał się od podjętej 27 października decyzji sądu apelacyjnego w Bolonii, który zgodził się na przekazanie Serhija K. niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Wcześniej Sąd Najwyższy odesłał tę sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Serhij K. zostanie przekazany Niemcom. Sąd podjął decyzję

Serhij K., były oficer ukraińskiej armii podejrzany o przeprowadzenie i zorganizowanie zamachu na gazociąg Nord Stream 2 z 2022 roku nie przyznaje się do winy i twierdzi, że w momencie incydentu przebywał w Ukrainie.

Niemiecka prokuratura zarzuca mu akt sabotażu i zmowy w celu spowodowania serii tajemniczych eksplozji gazociągu Nord Stream. Zdaniem śledczych, Serhij K. i jego towarzysze, korzystając z fałszywych dokumentów, wynajęli jacht, podpłynęli nim pod gazociąg i przyczepili do jego nitek co najmniej cztery ładunki wybuchowe. Po wszystkim mieli uciec z powrotem do Ukrainy.

Prawnik Ukraińca uważa, że w postępowaniu doszło do poważnych naruszeń proceduralnych, a jego klient nie miał zapewnionych podstawowych praw w dochodzeniu swojej niewinności.

Canestrini zwrócił również uwagę na "ciężkie warunki przetrzymywania w Niemczech" i zaznaczył, że Serhij K. nie ma tam dostępu do akt swojej sprawy, mimo wielokrotnych próśb o ich udostępnienie.

Wysadzenie Nord Stream. Serhij K. prowadził strajk głodowy

Serhij K. został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu zatrzymania w sierpniu we włoskim Rimini. Od października mężczyzna przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie podjął decyzję o strajku głodowym.

Zdaniem zatrzymanego, włoskie służby nie respektowały jego praw, nie zapewniły mu w więzieniu odpowiednich warunków do życia i ograniczali dostęp do żywności.

W liście przesłanym do swojego adwokata, Serhij K. przekazał, że jest "przetrzymywany pod zbrojnym nadzorem i przebywa w stałej izolacji".

Włoski adwokat argumentował, że w przypadku podejrzanego Ukraińca "nie jest przestrzegana zasada wzajemnego zaufania między państwami, czego dowodem jest to, że nie wzięto pod uwagę polskiej decyzji, w której uznano obiektywny immunitet funkcjonalny".

Odniósł się on tym samym do decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który 17 października odmówił wydania władzom niemieckim obywatela Ukrainy Wołodymyra Żurawlowa, a także uchylił zastosowany wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał jego niezwłoczne zwolnienie.

