Plastikowe zabawki niebezpieczne dla dzieci. Naukowcy z Brazylii alarmują

Zespół badaczy z University of Sao Paulo kierowany przez Bruno Alves Rocha z Federal University of Alfenas, przeprowadził serię analiz, które doprowadziły do niepokojącego odkrycia. Okazało się, że w plastikowych zabawkach sprzedawanych na rynku detalicznym znajdują się toksyczne pierwiastki w stężeniach przekraczających znacznie dopuszczalne poziomy.

Dłoń dziecka dotyka pomarańczowego klocka z wizerunkami samochodzików, obok znajdują się inne kolorowe klocki.
Naukowcy wykryli toksyczne pierwiastki w plastikowych zabawkach

Naukowcy z Brazylii postanowili ocenić, jakie jest rzeczywiste i całkowite stężenie toksycznych pierwiastków w plastikowych zabawkach dostępnych na tamtejszym rynku. Wykorzystali metodę indukcyjnie sprzężonej spektrometrii plazmowo-masowej (ICP-MS). To pozwoliło ocenić aż siedemdziesiąt różnych próbek pod kątem zawartości baru, ołowiu, antymonu i chromu. Wyniki nie napawają optymizmem, tym bardziej że zabawki te sprowadzane są również do krajów Unii Europejskiej.

Na czym polegało badanie toksyczności zabawek?

Wyniki badania przeprowadzonego w Brazylii opublikowano w sierpniu 2025 roku na łamach czasopisma "Exposure and Health". Badacze pobrali 70 próbek z zabawek z brazylijskiego rynku (produkty krajowe i importowane) i określili całkowite stężenia pierwiastków za pomocą metody ICP-MS. Dodatkowo oceniano ich biodostępność, aby oszacować, jaka część pierwiastków może być przyswajana po połknięciu.

Bar, chrom, ołów, antymon... w zabawkach

Badacze stwierdzili liczne niezgodności z normami brazylijskimi (INMETRO) i unijnymi (Dyrektywa 2009/48/WE) dla pierwiastków:

  • Bar (Ba) - niezgodność w 44,3 proc. próbek
  • Ołów (Pb) - przekroczenia w 32,9 proc. próbek
  • Antymon (Sb) - niezgodność w 24,3 proc. próbek
  • Chrom (Cr) - niezgodność w 20 proc. próbek

Łącznie oznaczono 21 pierwiastków śladowych. Występujące korelacje (np. Ni-Co, Ni-Mn) wskazują na wspólne źródła produkcyjne. Testy biodostępności z kolei wykazały niskie wskaźniki ekstrakcji (zakres 0,11-7,33 proc.). To oznacza, że tylko część toksyn jest natychmiast dostępna po połknięciu. Jednak wysoka zawartość całkowita pierwiastków w zabawkach i częsty z nimi kontakt zwiększają ryzyko przewlekłej ekspozycji i wszelkich konsekwencji zdrowotnych z tym związanych.

Jak poszczególne substancje wpływają na dzieci?

Wszystkie badane toksyny mają negatywny wpływ na organizm. Jednak szczególną uwagę przykuwają cztery wyżej wymienione. Ołów nawet w niskich dawkach u dzieci może przyczyniać się do obniżenia inteligencji, zaburzeń uwagi i trwałych deficytów poznawczych. Bar z kolei może wywoływać objawy kardiologiczne i neurologiczne.

 

Toksyczność chromu zależy od formy chemicznej. Niektóre są rakotwórcze, a inne "tylko" drażniące dla układu oddechowego i skórnego. Aż wreszcie antymon, może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, metaboliczne i nastroju.

 

