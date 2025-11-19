W najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu Polacy zostali zapytani o to, której partii powierzyliby władzę w przypadku przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

Gdyby lokale wyborcze otworzyły się w najbliższą niedzielę, najwyższy wynik uzyskałaby Koalicja Obywatelska - partia Donalda Tuska uzyskała w sondażu 33,55 proc. (wcześniej 32,53 proc).

ZOBACZ: Polacy ocenili rządy Donalda Tuska. Najnowszy sondaż

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,86 proc. To kolejny z rzędu spadek poparcia dla prawicowego ugrupowania, a zarazem - najsłabszy wynik standardowych sondażach partyjnych Pollster od ostatnich dziewięciu lat.

Tusk ma powody do radości. KO prowadzi, w Sejmie pięć partii

Kolejną znaczącą siłą polityczną w polskim Sejmie zostałaby Konfederacja Wolność i Niepodległość - ugrupowanie uzyskało w sondażu 11,45 proc (wcześniej 13,23 proc).

W Sejmie znalazłaby się również Nowa Lewica z wynikiem 6,91 proc. (wcześniej 7,34 proc) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą swój głos oddało 5,92 proc ankietowanych (wcześniej 6,16 proc.).

ZOBACZ: Czy Czarzasty powinien zostać marszałkiem Sejmu? Najnowszy sondaż

Poniżej progu wyborczego uplasowała się zaś: Partia Razem z wynikiem 4,89 proc. głosów, Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 4,55 proc. głosów oraz Polskie Stronnictwo Ludowe, które popiera obecnie 2,48 proc. Polaków.

1,39 proc. respondentów w nadchodzących wyborach oddałoby swój głos na inną partię.

Pollster wskazuje, że w najnowszym sondażu wzrost poparcia uzyskała jedynie Koalicja Obywatelska (o 1,02 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-17.11.2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni