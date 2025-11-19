Paulina Hennig-Kloska w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od 19.15

Polska

Bieżące wydarzenia polityczne skomentuje w środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Kobieta w okularach i jasnobrązowym żakiecie siedzi w studiu telewizyjnym na tle nocnego miasta.
Polsat News
Paulina Hennig-Kloska w programie "Gość Wydarzeń"

Gościem w drugiej części programu będzie Łukasz Jankowski - Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. 

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Borys Budka odpowiada Karolowi Nawrockiemu. "Nie ma do tego prawa"
aas. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃMINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKAPAULINA HENNIG-KLOSKAPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 