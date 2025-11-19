Nowy zakaz na terenie Sejmu. Pierwsza decyzja marszałka
Marszałek Włodzimierz Czarzasty podjął pierwszą decyzję. Dotyczy ona zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Sejmu. Zarządzenie wchodzi w życie 24 listopada. Marszałek podpisał również zarządzenie ws. zmian w kilometrówkach, które wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.
Włodzimierz Czarzasty podpisał zarządzenie w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Nowe przepisy mają niebawem wejść w życie.
- Chciałem przeczytać zarządzenie nr 7 marszałka Sejmu z 19 listopada w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu - oświadczył podczas konferencji prasowej nowy marszałek Sejmu.
Po odczytaniu zapisu z regulaminu, Czarzasty podpisał w obecności dziennikarzy to zarządzenie. - Wejdzie ono w życie 24 listopada 2025 roku - dodał.
Marszałek wyjaśnił, że decyzja nie może obowiązywać "od dziś" (od środy 19 listopada - red.) ponieważ, "należy zarządzić tymi zasobami, które są w restauracji Sejmu".
- Trudno jest informować społeczeństwo o konieczności zakazu sprzedaży w stacjach benzynowych, konieczności zakazu sprzedaży w nocy alkoholu, nie dając przykładu ze strony Sejmu, czyli od strony tych osób, które takie prawo będą uchwalały - wskazał.
Nowe zasady rozliczania "kilometrówek". Zmiany od nowego roku
Nowy marszałek Sejmu zapowiedział również wprowadzenie nowych zasad dotyczących rozliczania "kilometrówek" przez posłów. Zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.
Czarzasty dodał jednak, że zarządzenie to "dotyczy wszystkich posłów, więc musi zostać z nimi wcześniej przedyskutowane".
- Ja żadnego posła i żadnej posłanki łącznie ze sobą o nic nie podejrzewam, ale uważam, że społeczeństwo polskie ma prawo do przejrzystości. Ma prawo do tego, żeby po wprowadzeniu tego zarządzenia społeczeństwo było przekonane o tym, że są to zasady bardzo uczciwe - powiedział.
- Zostanie powołany zespół, do którego zaprosimy z każdego klubu i koła parlamentarnego po jednym przedstawicielu. Po tych konsultacjach podpiszę to zarządzenie i wprowadzę nowe zasady funkcjonowania kilometrówek od 1 stycznia. Decyzja jest ostateczna - wytłumaczył nowy marszałek Sejmu.
