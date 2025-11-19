Nominacja Marka Siwca ma mieć szersze, polityczne znaczenie - podaje Interia. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą to ukłon w stronę środowiska Aleksandra Kwaśniewskiego.

- Pan Marek Siwiec zostanie powołany na szefa Kancelarii Sejmu - oświadczył Włodzimierz Czarzasty po tym, jak Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Siwca.

Marek Siwiec szefem Kancelarii Sejmu

Marek Siwiec był posłem I i II kadencji. Sprawował także funkcję ministra w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996-2004, a w latach 1997-2004 był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Był ponadto deputowanym do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji.

- Marek to jeden z dinozaurów lewicy, ale tych pozytywnych dinozaurów - powiedziała Interii osoba z władz Nowej Lewicy. - Dinozaurem jest też Leszek Miller, a zobaczmy, jak skończył - rozmieniając się na drobne coraz dziwniejszymi wypowiedziami w telewizyjnych i radiowych studiach - dodała.

- Przywracamy dziejową rację prezydentowi Kwaśniewskiemu - powiedział jeden z rozmówców Interii. Ma to być symboliczne pokazanie, z którym środowiskiem - Millera czy Kwaśniewskiego - obecna Lewica chce być kojarzona.

Nowy szef Gabinetu Marszałka Sejmu

Interia podała również, że Bartosz Machalica ma pełnić rolę szefa Gabinetu Marszałka Sejmu. - To od lat jeden z najbliższych współpracowników Włodka (Czarzastego - red.), więc nikt nie jest tym zdziwiony. Część osób uważała nawet, że to Bartek zostanie szefem kancelarii, ale nie stało się tak głównie ze względu na decyzję samego Bartka - wyjaśniło jedno ze źródeł portalu.

Bartosz Machalica to historyk i politolog, doktor nauk społecznych i współzałożyciel think tanku Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Był też członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

