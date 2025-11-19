Nowy szef Kancelarii Sejmu wskazany. "Jeden z dinozaurów lewicy"

Polska

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potwierdził, że szefem Kancelarii Sejmu zostanie Marek Siwiec. - Marek to jeden z dinozaurów lewicy, ale tych pozytywnych dinozaurów - powiedziała Interii osoba z władz Nowej Lewicy. Według ustaleń portalu szefem Gabinetu Marszałka Sejmu ma zostać z kolei Bartosz Machalica.

Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi za stołem w sali sejmowej, opierając podbródek na dłoni.
PAP/Albert Zawada
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty

Nominacja Marka Siwca ma mieć szersze, polityczne znaczenie - podaje Interia. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą to ukłon w stronę środowiska Aleksandra Kwaśniewskiego.

 

- Pan Marek Siwiec zostanie powołany na szefa Kancelarii Sejmu - oświadczył Włodzimierz Czarzasty po tym, jak Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Siwca.

Marek Siwiec szefem Kancelarii Sejmu

Marek Siwiec był posłem I i II kadencji. Sprawował także funkcję ministra w Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1996-2004, a w latach 1997-2004 był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Był ponadto deputowanym do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji.

 

ZOBACZ: Awantura w Sejmie przed wyborem marszałka. Część posłów wyszła z sali

 

- Marek to jeden z dinozaurów lewicy, ale tych pozytywnych dinozaurów - powiedziała Interii osoba z władz Nowej Lewicy. - Dinozaurem jest też Leszek Miller, a zobaczmy, jak skończył - rozmieniając się na drobne coraz dziwniejszymi wypowiedziami w telewizyjnych i radiowych studiach - dodała.

 

- Przywracamy dziejową rację prezydentowi Kwaśniewskiemu - powiedział jeden z rozmówców Interii. Ma to być symboliczne pokazanie, z którym środowiskiem - Millera czy Kwaśniewskiego - obecna Lewica chce być kojarzona.

Nowy szef Gabinetu Marszałka Sejmu

Interia podała również, że Bartosz Machalica ma pełnić rolę szefa Gabinetu Marszałka Sejmu. - To od lat jeden z najbliższych współpracowników Włodka (Czarzastego - red.), więc nikt nie jest tym zdziwiony. Część osób uważała nawet, że to Bartek zostanie szefem kancelarii, ale nie stało się tak głównie ze względu na decyzję samego Bartka - wyjaśniło jedno ze źródeł portalu.

 

ZOBACZ: Rosyjski konsulat zostanie zamknięty. Szef MSZ zdecydował

 

Bartosz Machalica to historyk i politolog, doktor nauk społecznych i współzałożyciel think tanku Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Był też członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "To patologia systemowa". Szpitale toną w długach, lekarze zarabiają miliony
Patryk Idziak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BARTOSZ MACHALICAKANCELARIA SEJMUMAREK SIWIECNOMINACJANOWA LEWICAPOLITYKAPOLSKAWŁODZIMIERZ CZARZASTY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 