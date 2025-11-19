Plan ma się składać z czerech części: ustaleń dotyczących osiągnięcie pokoju na Ukrainie, gwarancji bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Europy i przyszłości relacji ukraińsko-rosyjskich. "Nie jest jasne, w jaki sposób plan podchodzi do kontrowersyjnych kwestii, takich jak kontrola terytorialna we wschodniej Ukrainie" - podaje Axios.

Tajne rozmowy USA-Rosja. Plan podobny do tego ze Strefy Gazy

Za prace nad planem po stronie amerykańskiej ma odpowiadać Steve Witkoff. Informację te przekazał Axios Kirił Dmitriew, negocjator Kremla, który twierdzi, że podczas ostatniej wizyty w USA pod koniec października spędził na rozmowach z Witkoffem trzy dni.

"Podstawową koncepcją było przyjęcie zasad uzgodnionych przez Trumpa i prezydenta Rosji Władimira Putina w sierpniu na Alasce i opracowanie propozycji rozwiązania konfliktu na Ukrainie, ale także przywrócenia stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Rosją" - powiedział Dmitriew.

"W rzeczywistości są to znacznie szersze ramy, sprowadzające się zasadniczo do kwestii: jak naprawdę zapewnić Europie trwałe bezpieczeństwo, nie tylko Ukrainie" - przekazał negocjator Kremla.

Były szef ukraińskiego MON-u: Amerykanie nad czymś pracują

"Wiemy, że Amerykanie nad czymś pracują" - potwierdził Rustem Umierow, były szef ukraińskiego MON-u. W zeszłym tygodniu Umierow spotkał się z Witkoffem w Miami, jednak zaplanowane na środę spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Witkoffem w Turcji zostało przełożone.

"Biały Dom uważa, że istnieje realna szansa na pozyskanie poparcia Ukraińców i Europejczyków, i stwierdził, że plan zostanie dostosowany na podstawie opinie różnych stron" - przekazała agencja opinie jednego z członków administracji Donalda Trumpa.

